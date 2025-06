Morena e Margherita, guerra dopo Uomini e Donne: “Pochezza e rozzeria”

Dopo Uomini e Donne continuano gli scontri tra Morena Farfante e Margherita Aiello. Le due dame del Trono Over si stanno lanciando diverse stoccate a distanza, anche dopo l’esperienza vissuta nel Trono Over. Qui si sono ritrovate, più di una volta, a conoscere lo stesso cavaliere. In particolare, il pubblico le ha viste sedute al centro studio entrambe di fronte a Mario Cusitore. Anziché stringe un legame, dopo essersi ritrovate in contrasto con il discusso cavaliere, le due dame hanno aumentato le tensioni tra loro.

Mentre Margherita ha lasciato il programma con Dennis Bogoncelli, Morena ha iniziato una relazione con Francesco Relli. Gli scontri lontane dalle telecamere sono iniziate quando Morena, con il fidanzato, ha rilasciato alcune dichiarazioni abbastanza forti su Margherita. Quest’ultima non è rimasta in silenzio. Infatti, ricevendo anche delle pesanti critiche, la Aiello si è lasciata andare a delle repliche pesanti, lanciando una frecciata sul colore dei capelli di Francesco.

Non è finita lì. Le due dame di Uomini e Donne non hanno intenzione di mettere fine al loro scontro. Infatti, Margherita in queste ore ha deciso nuovamente di attaccare Morena, tornando a parlare del suo attacco contro Francesco, definendolo “Rosso Malpelo”:

“Mia cugina, docente di lettere dai caratteristici capelli rossi, ha colto perfettamente la citazione da Verga era chiaramente riferita a una sola persona, che ha sentito il bisogno di coinvolgermi senza alcun motivo fondato, considerando che anche l’argomento non era nemmeno stato trattato nel programma. Inoltre il modo in cui è stata sollevata la questione è stata tutt’altro che elegante. Il riferimento era legato esclusivamente a quel soggetto, che sembra ancora cercare attenzione attraverso un vittimismo costante. Forse semplicemente sentono la mancanza dei riflettori. Pertanto sono responsabile di ciò che dico e non di ciò che viene capito e interpretato. Buone vacanze”

Il messaggio non è passato inosservato agli occhi di Morena, la quale ha deciso di replicare condividendo un messaggio ricevuto da una fan. Quest’ultima racconta di avere anche lei dei capelli rossi e di aver sempre ricevuto offese. “Ho sofferto tantissimo ho imparato ad amare i miei capelli e le mie lentiggini da adulta, prima odiavo il colore e la pelle piena di lentiggini”, ha continuato questa fan. Ora a 50 anni questa donna dice di piacersi per com’è, dopo anni di sofferenze.

A questo punto, Morena ha deciso di rassicurare la fan, attaccando nuovamente Margherita. Innanzitutto, la dama ha fatto notare che nel 2025 “c’è ancora gente che si permette di definire, giudicare e criticare una persona per il colore dei capelli”. Morena ha parlato di ignoranza e ha ammesso di aver ironizzato con Francesco sulla questione e “su quante pochezza e rozzeria ha espresso questi nomignoli”. Il messaggio ricevuto da questa fan e da tante altre persone porta la dama a pensare che Margherita, sebbene non la citi in modo esplicito, dovrebbe solo “tacere e vergognarsi”.

Si placherà così questo scontro? Bisognerà capire se Margherita vorrà avere l’ultima parola oppure se lascerà perdere, evitando di replicare ancora alle accuse.