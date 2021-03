Morandi ustionato: il cantante mostra la mano senza bende (foto)

Gianni Morandi continua a informare i propri fan social sulle sue condizioni di salute, dal reparto Grandi ustioni dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Il cantante, che lo scorso 11 marzo è stato vittima di un incidente domestico mentre stava bruciando delle sterpaglie nella sua casa di campagna, nelle scorse ore è tornato su Instagram per festeggiare con i fan la Domenica delle Palme. E per la prima volta da quando si è procurato le scottature su mani e gambe, ha mostrato le dita senza bende.

Lo scatto è subito stato ‘preso d’assalto’ dagli utenti, che hanno piazzato migliaia di like e centinaia e centinaia di commenti di sostegno indirizzati all’artista. Non sono nemmeno mancati i saluti affettuosi vip. I primi a far forza a Gianni sono stati l’attore Luca Ward e i cantanti Emma Marrone e Antonio Fiordispino (frontman dei The Kolors).

Gianni Morandi e la polemica innescata dalla foto in cui c’è la moglie in ospedale

Il penultimo post pubblicato da Morandi dall’ospedale risale a quattro giorni fa. Il cantante si è immortalato con la moglie Anna, intento a ricevere da lei il pranzo. La fotografia ha innescato una polemica rovente: vista la situazione pandemica, in tanti hanno urlato al ‘favoritismo’ (“Perché Morandi può ricevere visite?”, la domanda posta dagli scettici).

A spiegare che non c’è stata alcuna via preferenziale per Morandi e la consorte è stato il medesimo ospedale di Cesena che ha sottolineato che sono state rispettate tutte le regole in vigore nei protocolli. Nella fattispecie dal Bufalini hanno fatto sapere che nelle aree No Covid della struttura sanitaria, una delle quali è quella in cui è ricoverato il cantante di Monghidoro, è consentito l’ingresso di un visitatore al giorno, una volta al giorno.

Non solo: per diminuire il rischio di contagio, ci sono ulteriori limitazioni. Per esempio la richiesta è che il famigliare che entra in reparto sia sempre lo stesso. Nel caso di Morandi, inoltre, Anna svolge un ruolo di aiuto, dando una mano al marito a mangiare. Insomma, per Gianni, hanno tenuto a precisare fonti ospedaliere, non c’è stato alcun favoritismo. Polemica chiusa!

Gianni Morandi: la dinamica dell’incidente domestico dell’11 marzo 2021

Morandi ha avuto un incidente domestico nella sua dimora di campagna a San Lazzaro di Savena (comune in provincia di Bologna), lo scorso 11 marzo. L’artista ha riportato ustioni a mani e gambe, finendo sulle sterpaglie a cui aveva appena dato fuoco. Inizialmente si era diffusa l’indiscrezione che sarebbe stato quasi certamente inevitabile un intervento chirurgico. L’ospedale, invece, pochi giorni fa ha reso noto che per ora non è prevista alcuna operazione e che le scottature saranno curate senza che il cantante debba finire sotto i ferri.