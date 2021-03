Gianni Morandi, la moglie in ospedale (foto): dedica mozzafiato per Anna

Gianni Morandi, dopo lo spavento e le ustioni su mani e gambe riportate in seguito a un incidente domestico, prosegue il percorso riabilitativo al reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. E da qualche giorno il cantante è pure tornato a informare in prima persona, tramite i suoi profili social, sulle sue condizioni di salute. L’ultimo scatto, pubblicato oggi su Facebook e Instagram, è stato particolarmente romantico: Gianni si è immortalato con sua moglie Anna Dan, bardata di tutto puntino in via precauzionale per contenere la diffusione del Covid. L’artista si è ripreso mentre mangiava, imboccato dalla consorte (le vistose fasciature alle mani non gli permettono al momento di essere autosufficiente nell’alimentarsi).

“Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama…”, ha commentato Morandi, in riferimento all’amata moglie. Nonostante il brutto infortunio l’artista 76enne non ha mai perso il sorriso e il buon umore. Come nel suo stile, ha preferito vedere il bicchiere mezzo pieno della vicenda in cui è incappato piuttosto che guardare quello mezzo vuoto. Gianni infatti si considera fortunato per come sono andate le cose, sottolineando che vista la dinamica del fatto poteva anche andare peggio.

La foto con la moglie giunge a tre giorni di distanza dal video in cui si è ritratto tra le corsie dell’ospedale. La clip è stata ‘incorniciata’ da “Ragazzo fortunato”, brano ‘positivo’ di Jovanotti. A corredo del filmato Morandi ha speso parole calorose e sentite di ringraziamento a tutto il personale medico che lo sta accompagnando nel percorso di guarigione.

Gianni Morandi: l’incidente domestico dell’11 marzo 2021

Si ricorda che Morandi è stato vittima di un incidente domestico nella sua casa di campagna a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, lo scorso 11 marzo. Il cantante è rimasto ustionato a mani e gambe cadendo sulle sterpaglie che aveva appena bruciato. Inizialmente si era diffusa la notizia che sarebbe stata quasi certamente necessaria un’operazione chirurgica. L’ospedale, invece, pochi giorni fa ha fatto sapere che al momento non è previsto alcun intervento e che le ustioni verranno curate senza che il cantante debba finire sotto i ferri.