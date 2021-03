Gianni Morandi con le mani fasciate dopo le ustioni: è ancora in ospedale

Il cantante ha pubblicato sui social network un video in cui si dice fortunato dopo l’incidente domestico in cui è rimasto coinvolto

Come sta Gianni Morandi? L’artista bolognese ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute su Facebook. Il 76enne ha condiviso sul suo account un video girato dalla moglie Anna Dan nel quale gira per l’ospedale in cui è ricoverato con mani e gambe fasciate per via delle ustioni. Come sottofondo la canzone ‘Ragazzo fortunato’ di Jovanotti. Una scelta non casuale visto che Morandi ha pubblicamente dichiarato di sentirsi grato alla vita dopo l’incidente domestico in cui è rimasto coinvolto nei giorni scorsi.

Gianni Morando ha scritto su Facebook:

“21 marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi”

L’artista ci ha tenuto a ribadire che è ricoverato in una struttura d’eccellenza e ha ringraziato tutti i medici e infermieri che da settimane lo stanno aiutando a guarire.

L’incidente di Gianni Morandi

Gianni Morandi ha riportato ustioni profonde, di secondo e di terzo grado, alle mani e alle gambe dopo un incidente domestico accaduto lo scorso 11 marzo: stava lavorando in giardino e dando fuoco a delle sterpaglie quando è scivolato nelle fiamme.

Ricoverato inizialmente all’Ospedale Maggiore di Bologna, il cantautore non è mai stato ritenuto in pericolo di vita, ma le sue condizioni hanno comunque richiesto il trasferimento nel centro di Cesena specializzato in ustioni. Nei giorni scorsi si era parlato di un’operazione chirurgica ma i medici hanno preferito adottare altri metodi.

L’ultimo bollettino medico di Gianni Morandi parlava di condizioni soddisfacenti, con le zone ustionate che continuano ad essere sottoposte ai trattamenti medici necessari. L’artista resta però ricoverato in modo da ricevere tutto il supporto necessario per affrontare nel migliore dei modi la sua situazione.

In questi giorni così difficili Gianni Morandi può contare sulla presenza della sua famiglia. La seconda moglie Anna Dan e i tre figli: Marco e Marianna (nati dal primo matrimonio con l’attrice Laura Efrikian) e Pietro. Morandi ha ricevuto anche il supporto di fan, colleghi e del Bologna, la sua squadra del cuore.

Gianni Morandi – che ha ammesso che il post incidente è più duro del previsto – ha pubblicamente ringraziato i dirigenti della società rossoblu e tutti i giocatori. Senza dimenticare l’allenatore Sinisa Mihajlovic, un vero e proprio amico per Morandi.