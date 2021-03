Morandi non sarà operato ma rimane ricoverato: ecco come sta

Il cantante rimane in ospedale ancora per qualche giorno. Scongiurato un intervento chirurgico dopo le gravi ustioni

Rimangono stabili le condizioni di salute di Gianni Morandi ricoverato dalla serata di giovedì 11 marzo scorso. Il suo decorso è regolare e le notti le avrebbe trascorse in maniera tranquilla. Il cantante non è in pericolo di vita, è costantemente monitorato dall’equipe dell’azienda ospedaliera Bufalini di Cesena per le ustioni profonde riportate in seguito a un incidente domestico alle mani e alle gambe. L’artista di sta lentamente riprendendo ed è escluso l’intervento chirurgico ipotizzato nei giorni scorsi dai dottori del reparto Grandi Ustionati. Gianni Morandi non sarà operato, ma resta in ospedale per quanto non siano ancora chiari i tempi di guarigione e quelli di dimissioni.

C’è un generale ottimismo rispetto a una presta guarigione del cantautore settantaseienne. Sta facendo il giro del web una foto scattata giovedì sera durante il primo ricovero all’ospedale Maggiore di Bologna. Gianni appare sorridente circondato dall’affetto dei soccorritori, medici e infermieri che per primi lo hanno preso in cura prima di trasferirlo a Cesena.

Gianni Morandi, incidente e ricovero: come si è ustionato le mani e le gambe

Qualche giorno fa Gianni Morandi è rimasto vittima di un incidente mentre stava bruciando delle sterpaglie fuori dalla sua abitazione nel parco a San Lazzaro, nella campagna bolognese. Il cantante ha perso l’equilibrio per poi cadere ustionandosi alle mani e alle gambe. Fin da subito la mano destra ha destato non poca preoccupazione e diagnosticata in condizioni grave e più serie. Un quadro clinico apparso importante di cui si sono accorti subito i dottori e i primi a prestare i soccorsi subito dopo l’accaduto, e che hanno ritenuto necessario il ricovero di Morandi per tutte le cure necessarie.

Dopo i primi accertamenti, ha iniziato la terapia prevista per il trattamento delle ustioni. L’artista non ha perso però il sorriso e molti raccontano che, nonostante le fasciature e lo spavento per l’accaduto, continua ad avere un ottimo umore, scherza con chi si sta prendendo cura di lui e si diverte anche a fare qualche selfie. Nelle prossime ore saranno prese decisioni su quando sarà mandato a casa.