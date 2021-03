Morandi come sta? Ricoverato per ustioni rischia di essere operato

Seconda notte trascorsa in ospedale: Gianni Morandi non è in pericolo di vita e le sue condizioni di salute appaiono buone. Quello che sembrava un banale incidente domestico, che ha comunque procurato ustioni su mani, braccia e gambe, si sta rivelando più grave del previsto. Come fa sapere il Corriere di Bologna i medici del Centro Grandi Ustionati di Cesena starebbero pensando di sottoporre il cantante a un intervento. Nel dettaglio, l’equipe continua a tenere d’occhio le ferite riportate da Morandi dopo essere scivolato mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie nel giardino della propria abitazione in campagna. Sarebbero ustioni di grado secondo e terzo, molto profonde, tali da non escludere un’operazione chirurgica per evitare eventuali complicazioni.

Numerosi sono stati coloro che hanno chiesto informazioni su come sta Gianni Morandi dopo l’incidente. I medici del Bufalini hanno pensato di diramare un comunicato stampa nella giornata di ieri, venerdì 12 marzo 2021, sostenendo che deve continuare a stare sotto osservazione, i trattamenti e monitoraggi delle ustioni profonde rimangono fondamentali. La speranza, ora, è di vederlo guarire quanto prima e tornare di nuovo ad ammirarlo sui social e in televisione con il suo inconfondibile sorriso e la sua simpatia.

Un incidente che continua a tenere tutti in apprensione e col fiato sospeso per vedere Gianni Morandi guarire e uscire dall’ospedale. I bollettini medici continuano ad assicurare il musicista è tranquillo. L’ultimo post caricato sul suo profilo Facebook lo ritraeva impegnato nei lavori domestici, come sempre ironico sulle sue mani giganti e sulla grandezza dei guanti che potessero contenerle.

Sono migliaia le persone che continuano a scrivere commenti di vicinanza e solidarietà a Gianni Morandi, il quale può contare non soltanto sui fan adulti che erano abituati a vederlo sul piccolo schermo, ma anche sui giovanissimi. Questo significa che è riuscito a tutti gli effetti a diventare uno dei pochi artisti transgenerazionale.

Gianni Morandi operato dopo l’incidente domestico? La decisione dei medici

Dovremo aspettare le prossime ore per capire quale sarà la scelta dei medici del Bufalini di Cesena se operare o meno Gianni Morandi. Il cantante avrebbe, in particolare, ustioni più gravi alla mano destra. In ogni caso sarà curato fino a quando non sarà in grado di recuperare la propria autonomia.