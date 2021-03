Gianni Morandi oggi dopo incidente: come ha passato la notte in ospedale

È stato ricoverato d’urgenza Gianni Morandi. Nella giornata di ieri, giovedì 11 marzo 2021, è stato trasportato in ospedale quando si è bruciato accidentalmente mentre stava bruciando alcune sterpaglie nella sua abitazione in provincia di Bologna. L’artista avrebbe perso l’equilibrio ed è caduto ustionandosi. Dopo le prime medicazioni, infatti, è stato trasferito al centro grandi ustionati di Cesena. Fin da subito le sue condizioni di salute non sono apparse gravi. Come sta ora Morandi? Ansa ha diffuso il primo bollettino medico e ha fatto sapere che ha trascorso la prima notte in ospedale in maniera tranquilla. In base a quanto riferito ieri dal suo entourage, il cantante di Monghidoro si è procurato bruciature a mani e gambe.

Particolarmente grave sarebbe la mano destra. Tra i commenti all’ultima foto pubblicata ieri da Gianni sul suo profilo Facebook, che lo ritrae con i guanti e pronto per alcuni lavori in campagna, tantissimi messaggi di pronta guarigione e vicinanza da parte dei suoi follower.

Nell’immagine postata sul social in questione, infatti, il cantante aveva ironizzato sull’attività di raccolta delle sterpaglie, con il suo sorriso e l’ottimismo contagioso che lo contraddistingue da sempre:

“11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura”

Poco dopo sarebbe avvenuto l’incidente per Morandi.

Gianni Morandi incidente domestico: come sta oggi dopo la notte in ospedale

Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore, le condizioni di salute di Gianni Morandi sarebbero buone. Dopo essere scivolato ustionandosi mani e gambe, il cantautore avrebbe già ritrovato la serenità. Avrebbe scherzato con i dottori e facendo qualche selfie con coloro che si stanno prendendo cura di lui presso l’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Si tratta di una struttura all’avanguardia con numerose eccellenze che ne fanno un punto di riferimento a livello regionale e nazionale.