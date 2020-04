Montovoli sulla fidanzata: “Convivenza forzata ma…”, e svela nome libro

Gf Vip, Andrea Montovoli parla della storia con la fidanzata ma rimane il mistero sul nome della fortunata

Andrea Montovoli ha parlato della sua fidanzata misteriosa nella diretta su Instagram di oggi con il settimanale Chi. La chiacchierata con l’ormai amatissima Azzurra della redazione è avvenuta oggi in totale tranquillità, senza problemi di connessione come invece era successo pochi giorni fa. Azzurra ha provato a ricavare qualche informazione in più sulla misteriosa fidanzata di Montovoli, ma non c’è stato verso: non vogliono svelare chi è, nemmeno il suo nome di battesimo. Rimarrà ancora per un po’ “Fuori”, come Andrea la chiama da quando era nella Casa del Grande Fratello Vip. Un soprannome nato per gioco insieme a Paolo Ciavarro e gli altri componenti della Gang del bosco.

Montovoli e la fidanzata: “Convivenza forzata” con il Covid

Qualcosa però Andrea ha detto su di lei oggi. Queste le parole dell’attore: “Sto passando la quarantena con lei. Ce l’ho qua, quindi sono stracontento, è una nota positiva in questo periodo. Ci frequentavamo già, con il Covid la convivenza è forzata, ma in maniera positiva. Sono molto contento”. Ha aggiunto che lo vizia tantissimo ed è anche brava in cucina, ma non ha voluto assolutamente rivelare come si chiama. A tal proposito ha detto: “Ormai tra una cosa e l’altra è un anno. Scelta nostra di tenerla nascosta, noi personaggi pubblici proviamo a tenere nascosto quel poco di vita privata”. La chiacchierata è andata avanti poi parlando del libro di Andrea Montovoli: sta scrivendo il suo primo romanzo e ne aveva già parlato in precedenza.

Andrea Montovoli parla del suo primo libro e svela il titolo: si chiamerà Grigio

Oggi però ha rivelato il possibile titolo del libro: “Sto scrivendo il mio primo romanzo, è molto personale. Tratto dalla mia storia, dal mio passato. Si chiamerà Grigio, è il titolo provvisorio ma penso si chiamerà così”. Grigio è anche il nome del protagonista del romanzo, mentre la protagonista femminile si chiama Azzurra. Un colore e un titolo scelto per nulla a caso: “Grigio è una via di mezzo tra bianco e nero, ma è anche il colore del muro con cui per un lungo periodo ho avuto a che fare. Un colore che mi ha segnato”.