Montovoli abbandona il GF Vip? Un segreto del passato tormenta l’attore

Andrea Montovoli sofferente: l’attore ammette di voler abbandonare il Grande Fratello Vip

Andrea Montovoli rivela di aver intenzione di abbandonare il Grande Fratello Vip. Una confessione inaspettata quella che l’attore fa, a notte inoltrata, a Paolo Ciavarro. Nascosto sotto le coperte, il gieffino ammette di sentirsi sofferente in questa fase del gioco e, proprio per tale motivo, potrebbe abbandonare tutto. Ma qual è il motivo per cui Andrea si mostra così sofferente? Al suo amico, con cui ha instaurato un bel rapporto dentro la Casa, Montovoli rivela di aver parlato di una cosa che non affrontava da ben 17 anni. Questa confessione, che ha fatto probabilmente in confessionale ieri, l’ha portato a prendere in considerazione la sua uscita di scena dal programma. Pare che questo ‘segreto’ del passato sia davvero molto forte e, proprio per tale motivo, in pochi lo conoscerebbero. Spiazzato da questa rivelazione, Paolo chiede spiegazioni a Montovoli, cercando di rassicurarlo. Sollecitato da Ciavarro, Montovoli spiega meglio cosa gli sta accadendo in queste ultime ore.

GF Vip, Andrea Montovoli vuole abbandonare il gioco dopo aver svelato un ‘segreto’ del passato

“Oggi ho parlato dentro di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado”, così Montovoli svela a Paolo le sue intenzioni. Al Grande Fratello Vip, l’attore poi confessa: “Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio goal”. Andrea, però, decide di non entrare nel dettaglio, ma Paolo comprende sin da subito qual è il reale problema: “Hai paura di doverne parlare ancora, per questo te ne vuoi andare?” Scuro in volto, Montovoli risponde all’amico e parla del suo tormento: “Sì, sempre perché è legato alla mia libertà, ma so che ne ho parlato e prima o poi esce fuori. Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai”.

Andrea Montovoli, un segreto del passato lo tormenta: l’attore propenso a lasciare il gioco

Non sappiamo che tipo di ‘segreto’ abbia svelato Montovoli nella giornata di ieri, ma Paolo è convinto che questa sua rivelazione gli abbia permesso di fare “un gran passo avanti”. Nonostante tutto, Andrea confessa di sentirsi comunque felice di essere riuscito a raccontare quanto accaduto 17 anni fa. La sofferenza dell’attore è abbastanza forte, tanto che potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea di abbandonare il GF Vip! Intanto, in molti si chiedono ancora chi sia la donna misteriosa che è entrata da poco nel suo cuore!