Andrea Montovoli innamorato? Confessione al GF: un amore misterioso

Andrea Montovoli segretamente innamorato: la sorprendente confessione al Grande Fratello Vip

La confessione di Andrea Montovoli al Grande Fratello Vip aggiunge mistero sulla sua vita sentimantale. L’attore è, in realtà, innamorato? Lui stesso si dichiara single, ma sembra che ci sia una donna nella sua vita. A confessarlo è lui stesso, durante una conversazione con Paolo Ciavarro. Nella tarda serata di ieri, in giardino, i due coinquilino parlano di quanto accaduto a Licia Nunez, la quale ha scoperto che la sua fidanzata Barbara non la sostiene in più in questa esperienza. Pare che la donna abbia scelto di chiudere la relazione con la gieffina, lasciando quest’ultima senza parole. Sia Andrea che Paolo si dicono preoccupati per l’attrice, che ha subito davvero un duro colpo. Ed ecco che quando si spostano in veranda, la conversazione prosegue e Montovoli si lascia andare a una confessione davvero inaspettata. L’attore rivela di aver conosciuto una donna circa otto mesi fa. Entrando nella Casa, ha continuato ad avere come pensiero fisso proprio questa ragazza.

GF Vip, Andrea Montovoli: una donna misteriosa ha rapito il suo cuore

“Un amore misterioso” sembra esserci nella vita di Andrea Montovoli. Al GF Vip, nella tarda serata di ieri, confessa all’amico Paolo che in realtà c’è una donna nella sua vita, sebbene si sia dichiarato single. A detta di Ciavarro questa è proprio “una cosa bella”. Il figlio di Eleonora Giorgi cerca di capire di più, ma Andrea appare sempre più schivo sulla questione. Infatti, Montovoli non intende fare alcun nome, né entrare proprio nel dettaglio. L’attore ammette che questa donna è fuori, ma Paolo continua a non capire. “Ti faccio un esempio: tu sei un attore, io sono dietro la telecamera. Non è facile”, dunque sembra proprio che la persona a cui Andrea si riferisce non è poi così lontana.

Andrea Montovoli si svela con Paolo Ciavarro al GF Vip: un amore misterioso nella vita dell’attore

Ma chi è questa donna misteriosa che sembra aver mandato in tilt Montovoli? L’attore ribadisce a Paolo di non sentirsi ancora pronto a condividere con tutti i sentimenti che sta provando. Andrea prova a fare una riflessione su ciò che sta accadendo al suo cuore, che sta provando delle emozioni molto intense. “Poteva essere che entravo e mi passava. Ora che so che lo sai mi sono levato un peso”, confessa Montovoli. Ma chi è, dunque, la donna che ha conquistato il cuore di Andrea?