Montesano: a Ballando c’è ancora il figlio, Gassmann condanna

Non si smonta il caso Enrico Montesano a Ballando con le Stelle. Non si fa che parlare d’altro in questi giorni, da quando Selvaggia Lucarelli ha portato all’attenzione pubblica la maglietta indossata durante le prove dall’ex concorrente la polemica è divampata. C’è chi ha accusato la giornalista di non essere intervenuta subito e di non essersi accorta in puntata della maglia, ma magari i giudici fanno altro durante le clip. Magari proprio in quel momento Selvaggia aveva lo sguardo altrove e quando è venuta a conoscenza del tutto ne ha parlato sui social.

L’impressione è che ci sia un tentativo, il solito, di spostare l’attenzione e dare la colpa ad altri, ma la maglietta è stata scelta e indossata da Montesano. Quest’ultimo ha parlato di avvocati, nel frattempo suo figlio lavora ancora a Ballando con le Stelle. Come fatto notare da Fanpage, infatti, Oliver Montesano è uno degli scenografi collaborato di del programma del sabato sera. Mentre il dibattito va avanti sui social e in televisione, adesso c’è chi si domanda se anche il figlio potrebbe essere coinvolto, o travolto, da questa polemica. Rischia il posto, insomma?

Non è detto, è normale e giusto scindere le due persone e non ritenere in alcun modo responsabile il figlio di Enrico Montesano delle azioni del padre. Oliver è uno stimato scenografo e ha lavorato già ad altri show oltre al programma di Rai Uno. Quindi c’è un altro Montesano a Ballando con le Stelle, intanto c’è chi si interroga ancora sul motivo che ha portato Milly Carlucci a scegliere papà Enrico come concorrente. Le polemiche che lo hanno coinvolto durante la pandemia non sono poche, quasi c’era da aspettarsi uno scivolone.

In tutto ciò cominciano a emergere anche i pareri di volti noti sulla vicenda. Enrico Mentana si è detto non d’accordo con la squalifica dal programma. Al contrario, Alessandro Gassmann ha condannato Enrico Montesano. Interpellato da Adnkronos, l’attore si è limitato a poche parole ma molto dure: “L’orrore non ha più vergogna di mostrarsi”. E molti concordano con lui. Come dargli torto, del resto.