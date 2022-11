Dalla pista da ballo al tribunale il passo è breve. Dopo la squalifica da Ballando con le Stelle Enrico Montesano ha deciso di chiamare il suo avvocato di fiducia per tutelare la propria immagine. Su Facebook l’attore ha chiesto scusa per aver creato disagio a qualcuno con la sua maglietta ma ha precisato di essere un collezionista di t-shirt.

Enrico Montesano contro la Rai

In un secondo post sui social network Enrico Montesano ha infatti precisato di aver indossato la discussa maglietta in sala prove, durante un momento registrato. Un filmato che, prima di andare in onda nel corso della sesta puntata di Ballando con le Stelle, è stato visionato dagli addetti ai lavori Rai. Per questo l’artista ha puntato il dito contro chi, a quanto pare, non ha svolto nel migliore dei modi il proprio lavoro.

“Ho precisato che la maglietta da me indossata, che fa parte di una mia collezione da anni è in vendita pubblica nei negozi italiani senza che alcuno abbia mai pensato trattarsi di uno strumento di propaganda antidemocratica. Ricordo che la maglietta contiene una frase di Gabriele D’Annunzio che è liberamente riprodotta anche nei libri di studio di letteratura italiana adottati nelle scuole”

Enrico Montesano ha così attaccato la Rai:

“Altresì aggiungo che la maglietta da me indossata è stata vista dai rappresentati della Rai sia durante le mie prove della prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa, senza alcuna obiezione. Aggiungo che il materiale montato e messo poi in onda è stato ulteriormente esaminato dai rappresentati della Rai che non hanno minimamente dubitato della regolarità e della liceità delle immagini”

L’ormai ex concorrente di Ballando con le Stelle ha dunque concluso:

“Ho dato mandato all’avvocato Giorgio Assumma insieme al mio agente Settimio Colangelo di esaminare la situazione per tutelare al meglio la mia identità personale e la mia onorabilità“

Al momento nessun commento è ancora arrivato da parte di Milly Carlucci. In silenzio stampa pure Alessandra Tripoli, ballerina e insegnante di Enrico Montesano. La coppia, ovviamente, non potrà tentare di rientrare in gara tramite il ripescaggio creato per eliminati e ritirati.

La partecipazione di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle ha fatto discutere da subito per via delle sue posizioni no vax. Puntata dopo puntata, però, il 77enne ha stupito tutti, mostrando un grande talento per il ballo. Stupefacenti e travolgenti le sue coreografie con la Tripoli, tra le ballerine più brave dello show di Rai Uno.

Performance che hanno fatto dimenticare le polemiche che hanno travolto il protagonista di Febbre da Cavallo. Almeno fino ad oggi…

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Dopo aver denunciato per prima la maglietta di Enrico Montesano Selvaggia Lucarelli ha condannato senza mezzi termini il comportamento dell’interprete. A detta della giornalista e giurata di Ballando con le Stelle Montesano ha compiuto un atto volontario presentandosi in sala prove con una t-shirt del genere, rischiando di far saltare anche le teste di alcuni collaboratori del programma di Milly Carlucci.