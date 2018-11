Monte e Silvia Provvedi, la coppia che piace: messaggio aereo inaspettato

Monte e Silvia Provvedi, arriva un messaggio aereo inaspettato al Grande Fratello Vip: “Affinità reale”

Nuovo messaggio aereo questa mattina per i concorrenti del Grande Fratello Vip, in particolare per Francesco Monte e Silvia Provvedi. Sembra proprio che i telespettatori apprezzino non poco il bellissimo rapporto nato tra i due gieffini. Sin dall’inizio, Francesco ha instaurato una forte amicizia con Le Donatella. Sia con Giulia che con Silvia non sono mai mancati i momenti di complicitià, tra sorrisi e confidenze. Spesso si è anche parlato di un’eventuale storia d’amore tra Monte e Silvia. I fan dei due gieffini ci hanno sperato fino all’ultimo, ma tra loro pare esserci solo una forte amicizia. Francesco, infatti, si è subito avvicinato sentimentalmente a Giulia Salemi. Nonostante ciò, le fanpage di Monte e quelle de Le Donatella si sono unite in un unico team, che ora mandano questo messaggio aereo inaspettato. Infatti, nessuno dei due si aspettava di ricevere un simile gesto da parte del pubblico. La reazione di entrambi è molto forte.

Francesco Monte e Silvia Provvedi: la loro amicizia convince il pubblico

Sia Francesco che Silvia, di fronte al messaggio aereo, iniziano a saltare di gioia. Si abbracciano e ringraziano i fan che hanno deciso di fare per loro questo importante gesto. Secondo il pubblico, tra i due ci sarebbe un’affinità reale. Proprio questo è ciò che si legge sul cielo sopra la Casa più spiata d’Italia. La Provvedi e Monte non possono che essere contenti di questa sorpresa davvero inaspettata. “Twins sempre con voi, Fra e Sisi affinità reale”, c’è scritto nel messaggio aereo firmato al team M.D. ovvero Monte e Donatella. Dunque, i due gruppi si sarebbero uniti per sostenerli entrambi. Francesco e Silvia commentano quanto accaduto, felici che il loro rapporto sia arrivato positivamente al pubblico. Secondo la Provvedi quando nasce un’amicizia forte tra maschio e femmina fa sempre più effetto.

Silvia Provvedi e Francesco Monte, messaggio aereo: come reagirà Giulia Salemi?

E Giulia Salemi che ne pensa? La gieffina pare sia in confessionale, dunque ancora non ha fatto sapere cosa pensa di quanto accaduto. Durante la scorsa puntata, sua mamma Fariba la informava del fatto che i fan di Monte sono contro di lei. Ora sapere che il team che sostiene Francesco lo apprezzi a fianco a Silvia potrebbe complicare un po’ la situazione.