Monte e Giulia Salemi, l’amico Marco Ferri ora ne è certo: “Spero si separino”

Monte e Giulia Salemi, l’amico Marco Ferri torna a parlare della coppia del Grande Fratello Vip: “Spero prendano strade diverse”

Francesco Monte e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip si stanno facendo del male? Questo è ciò che pensa oggi Marco Ferri. L’ex naufrago ha conosciuto l’ex tronista di Uomini e Donne proprio all’Isola dei Famosi. Ma conosce abbastanza anche Giulia. Proprio per tale motivo, a Mattino 5 si sente di dover consigliare entrambi a lasciar perdere. Secondo Marco, Francesco starebbe incentrando troppo questa esperienza nel reality sulla storia con la Salemi. Ma Ferri è convinto del fatto che stia uscendo nella Casa il lato peggiore di entrambi, proprio a causa della loro storia. I telespettatori vedono molto spesso i due litigare animatamente, anche per piccole sciocchezze. L’atteggiamento di entrambi, in particolare quello di Monte, sarebbe anche giudicato male da parte del pubblico. Ferri è convinto che l’amico avrebbe potuto mostrare molto altro nella Casa, eppure questa storia lo sta portando a far uscire fuori un lato del suo carattere che non piace molto.

Francesco Monte e Giulia Salemi: l’appunto di Marco Ferri all’ex tronista

Sono tante le critiche che sta ricevendo in questi giorni Francesco. In particolare, il pubblico non apprezzerebbe il suo atteggiamento troppo duro nei confronti della Salemi. Ora torna a parlare di questa storia Marco, dopo l’intervista su Novella 2000, il quale ha le idee ben chiare. L’ex naufrago spera che Giulia e Francesco prendano strade diverse. Ebbene sì, Ferri è convinto che separati possano dare molto di più. Dunque, sembra ormai certo, Marco non è un grande fan di questa coppia. Inoltre, a Mattino 5, vuole anche far un appunto all’amico. Scendendo nel dettaglio, Ferri è convinto del fatto che Monte voglia cambiare Giulia. “Lui recrimina Giulia di essere troppo esuberante, la conosciamo tutti per essersi presentata al Festival di Venezia in una determinata condizione”, dichiara Marco.

Monte e Giulia Salemi: Marco Ferri vorrebbe parlare con Francesco

Secondo Ferri, Francesco non dovrebbe aspettarsi un altro tipo di comportamento da parte di Giulia. L’ex naufrago ricorda che la Salemi fece notizia, diversi anni fa, presentandosi con un vestito abbastanza scollato al Festival di Venezia. Proprio in questa circostanza Giulia attirò molto l’attenzione pubblica. “Vorrei tanto dirglielo a Francesco”, afferma Marco. Con questo Ferri vuole dire che in realtà i due gieffini non sono fatti per stare insieme?