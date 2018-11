Francesco Monte e Giulia Salemi non è come sembra: parla l’amico Marco Ferri

Le ultime dichiarazioni di Marco Ferri sulla storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Marco Ferri è tornato a parlare della relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi, nata di recente al Grande Fratello Vip. I due, dopo una titubanza iniziale, si sono lasciati andare tra baci appassionati e coccole sotto il piumone. Una storia alla quale però fa fatica a credere il figlio di Riccardo Ferri, amico di Monte dallo scorso gennaio. Da quando insieme sono sbarcati in Honduras per l’Isola dei Famosi. Già a Casa Signorini Marco aveva espresso le proprie perplessità, ora è tornato sull’argomento in un’intervista rilasciata a Novella 2000. “Sinceramente in questo caso Francesco mi ha sorpreso. Da lui non me l’aspettavo. Il fatto di essersi avvicinato a Giulia in quel modo mi dà più l’impressione di bisogno di affetto che di una relazione sentimentale. Chissà come andrà a finire. Il Grande Fratello è una sorpresa continua”, ha dichiarato il giovane web influencer, che ha partecipato al Gran Hermano due volte, sia in Spagna sia in Cile.

Marco Ferri difende Francesco Monte al Grande Fratello Vip

Nonostante sia piuttosto scettico sul rapporto con Giulia Salemi, Marco Ferri ha voluto difendere Francesco Monte dagli attacchi gratuiti di cui spesso l’ex tronista di Uomini e Donne è vittima. “Non è il classico belloccio che si dà arie, anzi è una persona disponibile e sincera con tutti. Anche quando si è commosso ricordano la ex Cecilia Rodriguez o la madre che purtroppo non c’è più, lo sfogo è sintomo della sua forte sensibilità. Non capisco perché sui social venga spesso attaccato. Forse chi lo attacca non lo conosce abbastanza come me per la sua umanità”, ha assicurato l’ex naufrago.

Amore tira e molla tra Francesco Monte e Giulia Salemi

E Marco Ferri non ha tutti i torti: il rapporto tra Francesco Monte e Giulia Salemi, dopo il riavvicinamento dei giorni scorsi, si è di nuovo incrinato. I gieffini non sembrano proprio trovare pace: l’italo-persiana non è forse la donna giusta per il tarantino? Chi vivrà, vedrà.