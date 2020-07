Monte e Giulia Salemi, un anno dopo: addio positivo per i due ex, motivo

Poco più di un anno fa la relazione imbastita durante il Grande Fratello Vip 3 da Francesco Monte e Giulia Salemi naufragava tra un mare di polemiche. L’italo-persiana, seppur non ha mai dichiarato pubblicamente cosa avvenne di preciso (nemmeno nel libro ‘Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato’), fu quella più ‘scottata’. Anche l’ex tronista non è mai sceso nel dettaglio dei motivi che hanno innescato la frattura sentimentale. A bocce ferme e a distanza di più di 24 mesi dall’addio, però, una cosa è certa: entrambi hanno guadagnato da quel capolinea sentimentale. Polemiche a parte, dopo che la storia è finita Francesco e Giulia sono cresciuti parecchio, sia professionalmente sia umanamente, slegandosi dalle dinamiche gossippare che fino ad allora (in particolare per Monte) avevano segnato la loro immagine.

Giulia e Francesco Monte: un anno dopo…

Fin da subito la coppia non aveva convinto del tutto. Troppa differenza caratteriale e di vedute, sussurravano in molti. Con il senno di poi avevano ragione. La storia tra Francesco e Giulia, inoltre, rischiava di offuscare proprio i diretti interessati. Campare di gossip, seppur può avere dei tornaconti nell’immediato, non è certo una garanzia per il futuro. E Monte e la Salemi, come molti altri personaggi, avrebbero rischiato di rimanere incartati nel mondo della cronaca rosa per via della loro stessa relazione. Invece, l’addio, li ha spinti a ripensarsi e a ripensare anche alla proprio immagine. La Salemi è andata via via ad ingrossare le proprie collaborazioni da influencer, oltre a virare su tematiche meno ‘rosa’ e più impegnate, che non contemplassero il gossip. Idem per Francesco che, come lui stesso ha dichiarato a più riprese, ha dato un taglio drastico al chiacchiericcio sulla sua vita privata (oggi è felice al fianco di Isabella De Candia).

Monte e Salemi: non tutti i mali vengono per nuocere

A conti fatti, quindi, il naufragio d’amore ha giovato a entrambi. Non che se fossero rimasti assieme non avrebbero potuto indirizzarsi sui percorsi attuali. Ma certo sarebbe stato più difficoltoso. Sarebbero stati sempre cercati e voluti più per il ‘gossip’ che per altro. Invece, oggi, sia la Salemi sia Monte possono dire di aver dato una sterzata decisa alle loro carriere puntando sulle proprie doti, sui propri obiettivi, piuttosto che sul chiacchiericcio ‘rosa’. Non solo: sono cresciuti umanamente, acquisendo maggiori consapevolezze su che cosa vogliono fare ‘da grandi’. Insomma, non tutti i mali vengono per nuocere.