Monte, anniversario con Isabella: spiegazione della data e l’addio a Giulia

Francesco Monte festeggia il primo anniversario con Isabella: la spiegazione della data e l’addio a Giulia Salemi

Un anno fa, di questi tempi, teneva banco sulle pagine della cronaca rosa la rottura che si era da poco consumata tra Giulia Salemi e Francesco Monte, che da lì a poche settimane sarebbe apparso al fianco di Isabella De Candia. Il gossip si scatenò: si rincorsero ricostruzioni in cui qualcuno arrivò anche a dire che l’ex tronista pugliese tradì la Salemi proprio con la De Candia. Il diretto interessato ha sempre smentito tale dinamica, specificando a più riprese di aver conosciuto la modella solo dopo aver chiuso definitivamente con l’italo-persiana. Nella giornata di ieri c’è stata un po’ di chiarezza sulla vicenda: Francesco e Isabella sono spuntati sui social, dichiarando che il 14 giugno è la data del loro anniversario d’amore. E calcolando che Monte e Giulia si lasciarono il…

Isabella De Candia: “Ecco perché io e Francesco Monte festeggiamo il 14 giugno”

Giulia e Monte si dissero addio il 5 giugno 2019. Questo almeno è stato il giorno in cui entrambi rendevano noto ufficialmente e attraverso i loro profili social che la loro relazione era giunta su un binario morto. Oggi, dopo i festeggiamenti del primo anniversario di fidanzamento tra Francesco e Isabella, quest’ultima, indirettamente, ha fatto chiarezza sulle tempistiche della rottura del fidanzato e della Salemi. “Abbiamo deciso insieme che il 14 giugno sarebbe stato il nostro anniversario perché è stato quello il giorno in cui ci siamo visti e conosciuti per la prima volta e da allora non ci siamo più staccati… non mi sembra vero sia passato già un anno, amore”, ha scritto la De Candia sul suo profilo Instagram. Quindi, stando a quanto dichiarato, l’incontro ‘galeotto’ con l’ex tronista è avvenuto solo dopo il naufragio sentimentale con Giulia. Tale versione corrobora le esternazioni fatte in passato da Monte.

Giulia e la fine della love story con Francesco

Giulia è tornata a parlare di Francesco nel libro ‘Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato’, sua prima fatica letteraria. Nessuna dichiarazione roboante, ma solo la certezza di non essere stata apprezzata pienamente nel rapporto. “La verità è che non gli piaci abbastanza”. Con questa frase la Salemi ha fatto intendere chiaramente quale sia stato il motivo profondo della fine della love story. Nessun accenno a presunti tradimenti o ad altri fatti su cui la cronaca rosa ha ricamato nei mesi scorsi senza avere solide basi.