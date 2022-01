Montano e Olga, Verissimo: veleni su Alex Belli, epica battuta della Toffanin

Aldo Montano e Olga Plachina a ruota libera a Verissimo. Silvia Toffanin ha intervistato la coppia innescando una chiacchierata a tratti spassosissima e divertente, alimentata da battute e risate. A un certo punto la padrona di casa si è pure avventurata in una spiritosaggine pepata, tirando di mezzo il famoso idraulico. A scatenare la vena ironica della conduttrice è stata Olga che, a sorpresa, quando le è stato domandato se le sia mancato il marito, impegnato al Grande Fratello Vip per tre mesi, ha risposto in modo inusuale. La scambio di battute è avvenuto in modo goliardico e vivace.

Innanzitutto Montano ha raccontato che dopo essere uscito dal GF Vip ha dovuto trascorrere altri dieci giorni lontano dalla moglie, in quanto Olga si è beccata il Covid. Niente contagio invece per Aldo e i due figli, Olimpia, 5 anni, e Mario, 9 mesi. “Bellissimo riabbracciare i miei bimbi, ho costruito una famiglia splendida”, ha dichiarato lo schermitore che ha anche narrato di essere rimasto un attimo confuso dall’accoglienza riservatagli da Olimpia dopo il suo ritorno dal GF Vip: “La bimba che ha 5 anni non mi ha salutato quando l’ho vista, una botta al cuore. Poi baci e abbracci. Il piccolo ha 9 mesi e ancora non capisce“.

“Come sei stata senza di lui per tre mesi?”, ha chiesto Silvia Toffanin ad Olga, ricevendo dall’atleta una replica sorprendente: “Non è stato male”. Risate in studio. “Ma come non male? Hai capito cosa mi tocca sentire Silvia? Io ero disperato, con le lacrime agli occhi, che mi mancava la famiglia”, ha detto tra il serio e il faceto Montano. “Non ho pianto più di tanto – ha aggiunto la Plachina -, con le sorprese di qua e di là, con i bimbi, non vivevo molte emozioni. Poi non sono stata male perché è venuta mia madre”.

A questo punto Silvia Toffanin si è resa protagonista di una battuta epica: “Pensavo fosse venuto l’idraulico”. Applauso e risate in studio con Aldo che è stato al gioco: “Il dubbio ce l’ho perché qualcosa è cambiato in casa, c’è la cosa dell’acqua nuova là…“. “Dunque, mia madre è venuta dalla Russia, guardavo anche il GF. Poi non ho guardato tutto per 24 ore, avendo due figli”, ha sottolineato Olga.

Capitolo sentimentale: Aldo è un bravo marito? Altra risposta simpatica della moglie: “Sì, ma è un po’ noioso”. “Lei non si ricorda mai degli orari, io sono preciso e metodico. Eh si, è vero, sono un po’ noioso”, l’ammissione autoironica dello schermitore. La Toffanin ha poi domandato se la coppia abbia intenzione di avere altri figli. La faccia di Olga è stata tutta un programma. Montano: “Per ora… vediamo… Io ne farei una decina”. “Come per ora! Per sempre! Basta”, la chiosa della Plachina con tanto di battuta sul marito: “Ma sei già a pezzi, dove vuoi andare?“. Altre risate in studio.

Verissimo, Aldo Montano pizzica Alex Belli e Delia Duran

Infine Montano ha riservato una stoccata velenosa ad Alex Belli, con il quale ha avuto diversi attriti nel corso del GF Vip. La stoccata è giunta quando la Toffanin gli ha chiesto se avesse intenzione di sposarsi. Aldo ha rimarcato che è già sposato, seppur il matrimonio si è svolto in Siberia. Ed è qui che è giunta la sferzata su Belli: “Siamo sposati! Noi siamo sposati!”, ha scandito con enfasi per poi aggiungere: “In questo periodo non si sa mai…”. Chiaro il riferimento alle nozze mai celebrate tra Alex e Delia Duran, nonostante i due attori si siano sempre presentati come marito e moglie.