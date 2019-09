Monica Leofreddi spiega perché è sparita dalla tv ed esprime un desiderio

Monica Leofreddi parla sui social della sua assenza in televisione ed esprime un desiderio

Monica Leofreddi è un volto che possiamo definire ‘storico’ della televisione italiana dato che è quasi impossibile non conoscerla. Lei ha fatto compagnia al pubblico per tanti anni ma sfortunatamente è da un po’ di tempo che non la si vede più alla conduzione di un programma tutto suo. Monica è molto seguita anche sui social e i suoi fan, tanto affezionati a lei, le hanno espresso la voglia di rivederla in tv. In tanti le hanno scritto che si sente molto la sua mancanza e le hanno chiesto come mai non si veda più come prima. Non è che Monica sia letteralmente sparita dalla televisione, ma ciò che dispiace ai suoi ammiratori è che oltre a qualche semplice ospitata non si vada oltre. Così questa mattina la giornalista ha deciso di rispondere una volta per tutte all’unica domanda, molto importante, che da tanto le viene rivolta. Inoltre la Leofreddi ha colto l’occasione per esprimere un desiderio.

Monica Leofreddi: “Mi mancate anche voi, ma non dipende da me”

“Mi mancate. In molti con affetto mi scrivete ‘manchi dalla tv’ oppure ‘quando torni con un tuo programma?’ Io rispondo sempre NON DIPENDE DA ME” – ha spiegato Monica Leofreddi sul suo profilo Instagram – “Lavoro da quando avevo 16 anni , il lavoro è necessità e dignità in più io ho fatto televisione e sono stata fortunata perché per me è stata una scuola di vita. Mi piacerebbe tornare ad avere un mio programma ed è per questo che vi dico mi mancate. Vi ringrazio tutti insieme per l’affetto che mi dimostrate da sempre. Non smetto di sperare!”. Parole importanti, quelle della giornalista, che esprimono tutta la sua volontà di tornare a lavoro e rimettersi in gioco. Sono stati in tantissimi ad esprimerle la propria vicinanza augurandole he il suo desiderio presto si avveri. Inoltre, qualcuno le ha scritto che l’avrebbe vista bene alla conduzione del programma La Vita in Diretta di cui, però, il timone è andato a Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Monica Leofreddi vuole tornare in tv, le risponde Georgia Luzi

Georgia Luzi, altra conduttrice italiana anche lei purtroppo ‘scomparsa’ da un un po’, ha risposto alla Leofreddi così: “Sono in molti a pensare che il far parte dello scintillante mondo dello spettacolo, non sia lavorare. E questo perché sempre di più nel corso degli anni, è passata l’idea che ‘l’ improvvisazione’ e l’assenza di capacità, siano elementi sufficienti per avere un ‘posto al sole’; basta sorridere e leggere un gobbo. Zero empatia, zero ‘pancia’, zero umiltà, zero passione. Come direbbe qualcuno…solo business”. La Luzi ha cercato poi di incoraggiare la sua collega: “Cara Monica resisti(resistiamo), e sappi che anche a me manca la tua professionalità, il tuo essere accogliente e rassicurante, il tuo approccio non invasivo, la tua capacità di sapere raccontare in modo semplice anche le cose più difficili. Creiamo un movimento e fondiamo una nostra tv!”.