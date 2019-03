Monica Leofreddi, annuncio preoccupante sulla madre: fan e marito vicini

Monica Leofreddi allarma. La conduttrice era sparita dai social, oggi torna con un annuncio preoccupante sulla madre: “Mamma superiamo anche questa. Ho un marito meraviglioso”

Monica Leofreddi negli ultimi giorni, sui social, aveva fatto sparire le sue tracce. Oggi è tornata con un annuncio preoccupante riguardante la madre. La giornalista e conduttrice televisiva non specifica nel dettaglio cosa sia accaduto, limitandosi a ringraziare chi c’è stato in questi giorni. Menzione particolare al marico Gianluca. “Grande mamma superiamo anche questa! Per un po’ di giorni sono stata assente dai social e ringrazio chi mi ha fatto arrivare il suo affetto comunque. È bello sapere che siete in tanti anche nell’assenza. Ora va molto meglio. Ho un marito meraviglioso che vuole bene a mia mamma quanto me e mi ha aiutato a starle vicino.

La vicinanza dei fan a Monica Leofreddi

Il messaggio ha fatto da didascalia alla tenera foto che ritrae Monica abbracciata affettuosamente alla madre. A dar sostegno alla conduttrice ci sono stati centinaia di follower che l’hanno raggiunta con commenti d’incoraggiamento e vicinanza. La Leofreddi, come si evince dal messaggio sopracitato, ha tenuto a sottolineare il ruolo avuto dal marito nella vicenda, segno che la coppia è sempre affiatata e solida. Ricordiamo che i due hanno due figli, entrambi avuti tramite la fecondazione assistita: Riccardo è nato nel 2009, tre anni dopo, nel gennaio 2012, è venuta alla luce Beatrice.

Monica Leofreddi e il tumore della pelle

In questo periodo, all’incirca un anno fa, Monica Leofreddi, ospite a Porta a Porta, confessava un’altra notizia delicata. Quella che raccontava del suo tumore della pelle. La vicenda risaliva al tempo della gravidanza di Beatrice quando il marito Gianluca, insospettitosi dei nei che si erano sviluppati sull’addome della moglie, la invitò a farsi visitare. Vinta la resistenza di Monica, ci fu la visita. E con il senno di poi, vien da dire ‘per fortuna’: le venne diagnosticato un melanoma da asportare subito, mediante intervento chirurgico. Poco dopo seguì un’altra operazione e la questione si risolse per il meglio.