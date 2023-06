Monica Giandotti via da Agorà, il nuovo programma: data e dettagli

Monica Giandotti sembrerebbe prossima a lasciare Agorà. Stando a quanto riportato da TvBlog nella sua anteprima, la conduttrice del programma mattutino di Rai 3 lascerà il suo attuale posto in trasmissione. Ad Agorà arriverebbe Roberto Inciocchi, giornalista conduttore di Sky Tg24. Le novità, tuttavia, non sembrerebbero esser finite qui.

Monica Giandotti alla guida di un nuovo programma su Rai 2: i dettagli

Se è probabile che Giandotti lascerà Agorà, è pur vero che difficilmente rimarrà ferma. Per la conduttrice, infatti, ci sarebbe la guida di un nuovo programma, collocato il sabato pomeriggio. Il nome di questa nuova trasmissione pare sarà Poster ed andrà probabilmente in onda tra le 17 e le 18. Al centro ci saranno delle inchieste che metteranno sotto la lente di ingrandimento il rapporto tra adulti e giovani d’oggi.

Si andrà ad analizzare, stando a quanto si legge nell’anteprima, il complesso rapporto tra chi è già inserito nel mondo del lavoro e chi, in quanto studente, deve ancora entrarci. Nel complesso, si analizzeranno i diversi modi di vedere la realtà tra chi è adulto e chi è giovane. Il programma, trattando i diversi punti di vista rispetto a situazioni e problemi, andrebbe a mostrare varie sfaccettature della società attuale.

Il programma appare, sulla carta, stimolante. Non si tratterebbe del classico programma generalista, poiché il tutto verrebbe trattato con gli occhi dell’inchiesta giornalistica. Niente talk show di carattere generazionale, sembrerebbe, ma un programma più ambizioso che partirebbe già con delle buone premesse. L’appuntamento sembra sarà a settembre, il sabato pomeriggio su Rai 2.

Monica Giandotti, chi è: la sua carriera in Rai

Alla guida, come detto, ci sarà probabilmente Monica Giandotti. La conduttrice lavora in Rai da ormai diversi anni. Tra le sue esperienze più significative si ricordano la conduzione di Agorà Estate su Rai 3, poi quella ad Unomattina, chiamata da Stefano Coletta per fare da partner di Marco Frittella. Infine, il ritorno ad Agorà, esperienza che sembrerebbe prossima a concludersi. Per Monica, tuttavia, si prospetterebbe la conduzione di questo nuovo interessante programma. Sebbene manchi poco alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, datata 7 luglio, iniziano ad emergere interessanti anticipazioni. Non resta che attendere per scoprire se si riveleranno effettivamente fondate.