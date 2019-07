Monica Bellucci torna single: è finita con Nicolas Lefebvre, l’annuncio

Monica Bellucci ha annunciato la fine della storia con Nicolas Lefebvre. L’attrice torna single

Dopo il matrimonio naufragato con Vincent Cassell, la bella Monica Bellucci aveva ritrovato l’amore accanto all’artista e scenografo francese Nicolas Lefebvre. La differenza d’età per l’attrice non era più un problema con il nuovo fidanzato, ma ad annunciare a sorpresa la fine della loro storia è la stessa Bellucci in un’intervista al settimanale F. Una delle dive del nostro cinema che tutto il mondo ci invidia è tornata nuovamente single. I gossip sulla coppia si erano accesi alla fine del 2018, quando le prime paparazzate che vedevano protagonista Monica accanto a Lefebvre erano arrivate anche nel nostro paese. Allora, si vociferava che la coppia, sebbene si fosse conosciuta solo l’estate precedente, avesse già in mente di convolare a nozze. Un matrimonio saltato, dunque, dato l’annuncio fatto dalla Bellucci.

Monica Bellucci torna single: l’annuncio della rottura con il fidanzato più giovane

Ha colto tutti di sorpresa la notizia della rottura tra Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre. L’attrice lo ha annunciato al settimanale F e il gossip nostrano non ha potuto fare a meno di riportare la notizia. La Bellucci, dopo la fine del matrimonio con Cassell, sembrava aver ritrovato la serenità accanto al francese Nicolas Lefebvre. Il numero del magazine uscirà domani, mercoledì 3 luglio, ma la notizia è stata pubblicata in anteprima. Alla rivista, la Bellucci ha raccontato: “Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose; è una persona che ha una vera sensibilità artistica, ma il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista, che è quella di un’amicizia per la vita“, ha annunciato elegantemente Monica Bellucci. Ignari i motivi della decisione.

Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre: quando cominciò tutto? Dettagli della loro storia

I giornali francesi hanno iniziato a parlare della liason amorosa tra la Bellucci e lo scenografo successivamente all’estate 2018, ma solo sul red carpet del Festival di Cannes, la coppia aveva ufficializzato la loro relazione, presentandosi insieme. Nicolas, 18 anni meno dell’attrice, è un’artista ed è anche padre di una bambina di 6 anni, nata da una relazione precedente. La Bellucci invece di figli ne ha due: Deva e Léonie, avuti dal matrimonio con Cassell, il quale a sua volta ha avuto un altro figlio, la piccola Amazonie, nata dalle nozze con la modella Tina Kunakey.