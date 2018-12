Monica Bellucci: il nuovo fidanzato è Nicolas Lefebvre? Beccati insieme in Francia

By

Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre stanno insieme? Ultimi gossip dalla Francia

Non è una novità: Monica Bellucci ha da qualche mese un nuovo fidanzato, dopo la fine del matrimonio con Vincent Cassel. L’attrice non ha mai rivelato l’identità del suo nuovo amore ma secondo la rivista Voici si tratterebbe del francese Nicolas Lefebvre. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi e complici e secondo fonti vicino alla coppia la storia sarebbe già molto seria. Monica e Nicolas si sono conosciuti la scorsa estate ma starebbero già pensando al matrimonio. Ma chi è il nuovo fidanzato di Monica Bellucci? È un’artista e scenografo di 36 anni (dunque più giovane dell’italiana, che ha di recente spento le 54 candeline). Nicolas possiede una galleria d’arte a Parigi e ha una figlia di sei anni, la piccola Anahi, nata da una precedente relazione.

Le dichiarazioni di Monica Bellucci sul nuovo fidanzato

“L’uomo con cui condivido la vita non fa il mio stesso lavoro ma viaggia molto. Il suo ritmo di vita gli consente di capire il mio. Sarebbe difficile stare con una persona che fa una vita normale, eccessivamente ordinaria“, ha detto qualche settimana fa Monica Bellucci a Paris Match. La diva non si è sbilanciata troppo: del resto ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Un modo per proteggere anche le figlie avute da Vincent Cassel – Deva e Leonie – che sono ancora bambine.

Vincent Cassel si è risposato dopo Monica Bellucci

Mentre Monica Bellucci si gode il nuovo amore Nicolas Lefebvre, Vincent Cassel si è già risposato. La scorsa estate l’attore è convolato a nozze con la modella 21enne Tina Kunakey.