Monica Bellucci, ritorno d’amore con Nicolas dopo la rottura estiva

Monica Bellucci, quanto è dolce il ritorno d’amore con Nicolas: la coppia aveva rotto la scorsa estate

L’estate li ha allontanati, l’inverno li ha riuniti: Monica Bellucci (54 anni) e Nicolas Lefebvre (37) pare siano tornati comunemente sotto le ali dell’amore. A immortalarli tra baci e coccole è stato il settimanale Chi che li ha pizzicati di recente a Parigi, mentre stavano uscendo dal ristorante ‘La Reserve’. L’attrice e l’aitante artista transalpino si erano allontanati il luglio scorso. Fu la stessa Bellucci a confermarlo in un’intervista rilasciata al settimanale F. La bellezza italiana aveva comunque reso noto di essere rimasta in più che ottimi rapporti con l’allora ex.

Monica Bellucci e Nicolas, complici e affettuosi a Parigi: è scoccata di nuovo la scintilla tra l’artista e l’attrice?

Gli scatti del magazine diretto da Alfonso Signorini mostrano un Nicolas particolarmente attento a Monica. Da quanto si evince il 37enne ha baciato più volte l’attrice, segno inequivocabile di un feeling sentimentale più che ritrovato. Pare quindi che la coppia abbia riflettuto sull’addio e abbia ricomposto i pezzi della love story naufragata in estate. D’altra parte, lo strappo si era consumato in toni alquanto affettivi. “Nella storia con Nicolas ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose. È una persona che ha una vera sensibilità artistica, ma il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita”, dichiarava la Bellucci qualche mese fa.

La storia di Monica e Lefebvre

I riflettori della cronaca rosa su Monica e Nicolas si erano accesi sul finire del 2018, quando vennero divulgate le prime paparazzate ‘rubate’ sulla coppia che si era conosciuta l’estate precedente. Addirittura qualcuno arrivò a dire che ci fossero già in cantiere pensieri che profumavano di fiori d’arancio. Evidentemente non era così, soprattutto alla luce dell’annuncio del naufragio della relazione. Ora però pare che le strade dell’artista e dell’attrice si siano nuovamente incrociate. E in futuro chissà…