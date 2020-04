Monica Bellucci: quarantena tra figlie ed ex marito. E il fidanzato Nicolas?

Monica Bellucci oggi: l’attrice racconta la sua quarantena in Francia tra figlie ed ex marito

Quarantena difficile per tutti, pure per Monica Bellucci. Dopo che il Coronavirus ha toccato la Francia, l’attrice ha deciso di lasciare Parigi, città dove vive da tempo per trasferirsi nel Sud-Ovest del paese, sulla costa atlantica. Con lei le figlie Deva, 15 anni, e Leonie, 9. Ma c’è anche Vincent Cassel con la nuova moglie Tina Kunakey e la loro bambina di un anno Amazonie. In realtà gli ex coniugi non abitano nella stessa casa ma in due abitazioni vicine: una soluzione molto comoda e pratica, che permette a Deva e Leonie di avere un contatto costante con il padre. Nessuna traccia, invece, dell’ultimo fidanzato della Bellucci: l’artista e gallerista Nicolas Lefebvre pare non stia trascorrendo questo periodo con Monica. E la 55enne non ha minimamente menzionato l’uomo, che ha frequentato per un paio d’anni, nell’ultima intervista rilasciata al settimanale F.

Monica Bellucci in quarantena: le ultime dichiarazioni dell’attrice italiane

“Stiamo tutti bene. Io sono qua sulla costa basca dal 17 marzo con le bambine. Leonie è venuta con un’amica e anche Deva: non sono sola, non siamo sole”, ha premesso Monica Bellucci alla rivista edita da Cairo Editore. “Ho preso la decisione di lasciare Parigi quando ho sentito un ministro dire alla tv che solo a metà giugno si sarebbero visti dei miglioramenti. Era metà marzo, mancavano tre mesi. A quel punto sono partita. Mi sono sentita come se avessi preso l’ultimo treno, da lì non mi sarei più potuta muovere”, ha confidato la star. Prima dello scoppio della pandemia Monica era impegnata a teatro ed era in procinto di iniziare a girare due film.

Monica Bellucci: “Ringrazio di essere viva e aspetto un mondo nuovo”

“Essere obbligata a fare solo cose essenziali fa comprendere quanto di superfluo ci sia nelle nostre vite. Le cose importanti sono poche: gli affetti, l’amore, l’amicizia. Io mi sveglio la mattina e apprezzo di essere viva. Tutto il resto viene dopo. Fortunatamente sto bene, sono in grado di accudire le mie figlie. Già se esco da questa situazione ringrazio la vita”, ha sottolineato Monica Bellucci. Che in questo periodo non legge libri o guarda film perché si sta dedicando prevalentemente alle sue figlie. “Devi preparare da mangiare, far fare i compiti. Chi vive una vita familiare non ce la fa”, ha precisato.