Monica Bellucci assente a Sanremo: Amadeus rivela il vero motivo

Amadeus rivela perché Monica Bellucci non sarà al Festival di Sanremo 2020

Non è più una novità: Monica Bellucci non sarà tra le donne del Festival di Sanremo 2020. L’attrice umbra era una delle più attese ma poche settimane prima dell’inizio della kermesse musicale ha preferito declinare l’invito di Amadeus. Con grande dispiacere del presentatore Rai, già travolto dalle polemiche per via di alcune affermazioni sulle sue co-conduttrici. Alla vigilia del grande evento Amadeus è però tranquillo, più carico che mai per lasciare il segno sul palco dell’Ariston. In un’intervista al settimanale Oggi il 57enne ha spiegato il motivo per il quale la Bellucci ha preferito non presentarsi nella città dei fiori.

Le ultime parole di Amadeus sulla presenza di Monica Bellucci a Sanremo 2020

“Monica Bellucci? Purtroppo c’è stato un problema legato ad artisti francesi che avrebbero dovuto accompagnarla. Non è facile come può sembrare da fuori, ci sono tante cose da incastrare, non c’è la lampada di Aladino, la sfreghi dici Madonna e appare Madonna”, ha spiegato Amadeus. “Ma sa una cosa? Sono esattamente le cinque serate che volevo con gli ospiti che desideravo, non ho un rammarico o un sogno non realizzato. Anzi, non mi aspettavo di poter avere Tiziano Ferro tutte le sere”, ha aggiunto il direttore artistico di Sanremo 2020.

Tutti gli ospiti scelti da Amadeus per il Festival di Sanremo 2020

Dopo il forfait di Monica Bellucci e Salmo, sul palco di Sanremo 2020 saliranno come ospiti: Fiorello, Albano e Romina, Pierfrancesco Favino, Emma Marrone, Ricchi e Poveri, Mika, Massimo Ranieri, Lewis Capaldi, Roberto Benigni, Dua Lipa, Johnny Dorelli, Diego Abatantuono, Christian De Sica.