Per il suo giorno più bello la modella francese ha scelto un gioiello vistoso e unico

Elegante e raffinata. Così si è presentata Jessica Aidi, modella francese di origini magrebine, alle nozze con il calciatore Marco Verratti. Per la cerimonia civile in comune, a Parigi, la 28enne ha sfoggiato un tailleur bianco di pizzo. A rubare la scena un vistoso girocollo, che ha impreziosito il lungo collo della nuova signora Verratti.

Si tratta di un gioiello unico realizzato da Maison Paillard, un rinomato brand di gioielli nato negli Anni Cinquanta. Una collana rigida girocollo creata appositamente per Jessica Aidi, che ha regalato luce e brillantezza all’outifit della moglie di Marco Verratti.

La collana è composta da 3.353 diamanti in oro rosa e bianco. Il prezzo? Stabilirlo con certezza è complicato dato che si tratta di un pezzo unico ma il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 mila euro.

L’abito da sposa

Anche per l’abito da sposa la moglie di Marco Verratti si è affidata a maison francesi. Jessica Aidi ha sfoggiato ben tre vestiti. Oltre al tailleur in pizzo ha indossato un lungo abito ricamato per il ricevimento e poi un modello corto con gonna a palloncino. Le creazioni portano la firma di marchi d’alta moda quali LaMariée Capricieuse e Millanova.

Chi è Jessica Aidi

Jessica Aidi è una modella francese di origini magrebine di 28 anni. In passato ha lavorato pure come cameriera e proprio in un ristorante di lusso ha conosciuto due anni fa Marco Verratti. Un colpo di fulmine che li ha poi portati dritti dritti all’altare.

Per amore di Jessica Marco Verratti ha lasciato l’ex moglie Laura Zazzara, dalla quale ha avuto i figli Tommaso e Andrea. I bambini hanno stretto subito un ottimo rapporto con Jessica, tanto da accompagnare la Aidi e il padre all’altare.

Le nozze di Marco Verratti

Dopo il sì nel municipio di Neuilly, a nord di Parigi, al quale hanno assistito solo una ventina di persone, Marco Verratti e la neo moglie Jessica Aidi hanno organizzato una cena di gala con menu misto italiano e francese. Prima delle nozze la coppia ha approfittato della Festa nazionale del 14 luglio per dare una cena di benvenuto all’hotel Crillon, in Place de la Concorde.

A Estate in diretta Marco Verratti ha confidato che il viaggio di nozze sarà piuttosto breve: giusto qualche giorno prima di tornare ai suoi impegni sportivi. Il campione europeo ha preferito non svelare la destinazione.