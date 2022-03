Moglie Pirlo: le richieste di Buffon dopo l’addio alla Seredova

By

Valentina Baldini torna a parlare di quel periodo assurdo in cui il portiere della Juve era finito in casa sua dopo la fine della relazione con la modella ceca

In una recente intervista concessa al Corriere della Sera l’attuale moglie di Andrea Pirlo, Valentina Baldini, si è raccontata per la prima volta alla stampa. La compagna di vita dell’ex campione del Mondo è sempre stata piuttosto schiva ma qualcosa, evidentemente, in lei è cambiato. Ed ecco che al quotidiano la donna ha dunque raccontato qualche retroscena sulla sua vita privata (e su quella di un’altra nostra conoscenza).

Già, perché forse non tutti sanno che una decina di anni fa Valentina Baldini si ritrovò suo malgrado coinvolta, in qualche modo, in un succoso caso di gossip. Una situazione quasi da soap opera, della quale è però fortunatamente rimasta semplice spettatrice.

Ci riferiamo al piccante affaire che ha coinvolto l’ex portiere della Juve, Gianluigi Buffon, e l’ormai ex moglie Alena Seredova e la conduttrice Ilaria d’Amico. Come molti ricorderanno, Buffon è stato insieme alla modella ceca per 4 anni, dal 2011 al 2014, alla Seredova. Una storia naufragata al tradimento da parte di Buffon con Ilaria d’Amico, giornalista sportiva con la quale lo sportivo avrebbe poi avuto il suo terzo figlio, Leopoldo Mattia, nato nel 2016.

Ma cosa c’entra Valentina Baldini in tutto questo? Ai tempi della rottura fra Gigi Buffon e Alena Seredova, la Baldini era la moglie dell’amico di Buffon Riccardo Grande Stevens. Proprio da quest’ultimo (figlio dello storico legale di Gianni Agnelli) Buffon si era rifugiato per scappare dal nido familiare la cui serenità era ormai stata compromessa.

Di quei giorni, la Baldini ha un ricordo vivido: “Mi chiamava per chiedermi la password del Wi-Fi, era una telenovela. Eravamo tutti sui giornali, ma io sui giornali, prima, non c’ero mai stata”.

Tra l’altro, non molto tempo dopo la stessa Valentina Baldini sarebbe stata travolta da un personale drama sentimentale. Pochi mesi dopo il Buffon-gate, Riccardo Grande Stevens veniva paparazzato con l’ex signora Pirlo, Deborah Roversi.

La fine della storia con Stevens avrebbe presto portato Valentina Baldini fra le braccia dello stesso Pirlo, di cui oggi è moglie. I due si sono sposati lo scorso 12 marzo 2022 e sono oggi genitori di due gemelli, Leonardo e Tommaso.