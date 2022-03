Andrea Pirlo si è sposato: dettagli matrimonio, chi è la sua seconda moglie

Andrea Pirlo si è sposato con la compagna Valentina Baldini. Il matrimonio è stato celebrato sabato 12 marzo in Comune, a Torino. Alla fine delle promesse scambiate in municipio è stata letta una poesia di Pablo Neruda. A unire la coppia con il rito civile è stato Mimmo Portas, leader dei Moderati. La love story tra l’ex calciatore 42enne e l’immobiliarista 44enne è iniziata nel 2014: all’epoca la relazione fece parecchio rumore poiché Pirlo era sposato con Deborah Roversi, dalla quale ha avuto due figli (Niccolò e Angela) e dalla quale si separò proprio nel 2014. L’allenatore ha avuto poi due gemelli da Valentina, Leonardo e Tommaso, nati a New York nel 2017.

Chi è Valentina Baldini, la seconda moglie di Andrea Pirlo

Valentina Baldini ha 44 anni ed è un’immobiliarista e pierre torinese di buona famiglia, con la passione per il fitness. In passato è stata legata con Riccardo Grande Stevens, figlio di Franco Grande Stevens, che fu un amico strettissimo dell’avvocato Gianni Agnelli. Con Pirlo l’amore è decollato sul campo da golf. Galeotto fu il Golf Club di Torino, che frequentavano entrambi. Il bresciano fu letteralmente stregato dalla donna tanto che decise di porre fine in modo rapido e tra mille polemiche al suo primo matrimonio.

Su Instagram la Baldini si presenta come una “mamma di due gemelli biondissimi, mamma di Pablo (il cane di famiglia, ndr), appassionata di Arte e creatrice di DOGS VILLAGE”. Qualche mese fa aveva fatto parlare di sé lungo le colonne della cronaca sportiva per aver bisticciato via social con un calciatore della Juventus, Federico Bernardeschi.

Il calciatore aveva mosso delle critiche a Pirlo (che lo ha allenato alla Juventus), lasciando intendere di non essere contento del mondo in cui il commissario tecnico lo impiegava in campo. Valentina difese il compagno, tuonando un ironico “genio incompreso” verso il “Berna”. Poi aggiunse, sempre in maniera canzonatoria: “Quando in campo dimostri un milionesimo di quello che hanno fatto i veri campioni. Ma decidi di “rischiare” l’intervista dopo aver fatto un gol al San Marino”.

Riccardo Grande Stevens, la cui relazione con la Baldini all’epoca della rottura andava avanti da un decennio, in una chiacchierata concessa a Chi Magazine nel 2014, riservò parole agrodolci per l’ex: “Sarò sincero: non porto nessun rancore. Però vorrei specificare che ci sono anche altre componenti che entrano in gioco in una separazione: magari patologie, come per esempio lo “shopping compulsivo”, che possono obbligarci ad allontanare alcune persone anche dopo molti anni di relazione”.

Pirlo e la separazione spigolosa da Deborah Roversi

Deborah e Pirlo stavano assieme da quando erano ragazzini, dall’età di 16 anni, ancor prima che Andrea sfondasse nel mondo del calcio. La separazione non è stata facile da affrontare per la Roversi. “Ho rinunciato a me stessa: è difficile raccontare l’abnegazione, la rinuncia e l’annullamento di me stessa al fianco di un campione”, spiegava Deborah in una lettera pubblicata da Vanity Fair nel 2017. Fece anche chiarezza sulla questione relativa all’assegno mensile post divorzio: “L’assegno non è quello divorzile, ma quello che la legge stabilisce nella separazione de coniugi. L’importo è inferiore di quasi due terzi, una volta dedotto “l’assegno di mantenimento dei figli e le imposte“.