Moglie di Kledi lascia tutti di sasso: la struggente lettera a se stessa

30 agosto 2021: Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte Lazzari accoglievano il loro secondo figlio, Gabriel. Una gioia che si è trasformata rapidamente in una situazione difficile. A soli 13 giorni dal parto, al piccolo è stata diagnosticata la meningoencefalite. Febbre, convulsioni e un mese e mezzo di terapia intensiva. Uscito dal pericolo, il piccolo, con l’aiuto di specialisti e genitori, ha iniziato una lunga riabilitazione. “Crediamo immensamente nella neuro plasticità”, aveva confidato l’ex star di Amici di Maria De Filippi, raccontando il calvario vissuto dal bimbo. Tutt’oggi Gabriel deve sottoporsi a cure e ad esami particolari. Non molla, la battaglia la vuole vincere. E non mollano nemmeno mamma e papà. Così Charlotte, nelle scorse ore, ha pubblicato un post struggente su Instagram, rendendo pubblica una lettera che scrisse a se stessa tempo fa, fingendo di mettersi nei panni di suo figlio. Leggerla ora dà i brividi e lascia di sasso. Tantissimi suoi fan, dopo aver scrutato la missiva, hanno ricoperto Charlotte di messaggi di sostegno e vicinanza.

Questo il testo integrale della lettera inviata a se stessa dalla moglie del coreografo albanese:

“Mamma, questo giorno dell’anno scorso è stato così difficile per te. Ti sentivi come se tutto il mondo si stesse sgretolando davanti ai tuoi occhi. Hai cercato di essere positiva e di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ma non è stato sempre facile. Hai pianto fino a non avere più lacrime, non c’era più niente. Non avresti mai pensato di essere catapultata nella natura selvaggia di un imprevisto, non avresti mai pensato di viverti così la maternità. Non pensavi di meritartelo, di essere pronta, di poterlo gestire. Se solo potessi vederti ora… ti stupiresti della madre straordinaria che sei. Hai gestito ogni diagnosi, ogni ricovero ospedaliero, ogni parola di troppo con tanta grazia. Hai vissuto l’inimmaginabile e in qualche modo hai trovato una ragione per essere grata, sempre. Il tuo mondo non stava crollando, era solo in ristrutturazione. È stata dura. Cavolo se lo è stato. Ma è stato anche bello. Hai ritrovato la gioia nelle più piccole cose. Sono orgogliosa di te e di come hai gestito quest’ultimo anno. Stai facendo un ottimo lavoro e Gabriel lo sa. Ti voglio bene’.

Dopo aver divulgato in rete la missiva, Charlotte ha spiegato il motivo del suo gesto. La decisione di postare un simile contenuto ha avuto il fine di stimolare quelle madri che si trovano, si sono trovate o si ritroveranno nella sua medesima situazione. L’invito rivoltole è di farsi forza, non abbattersi, essere consapevoli dell’impresa che stanno portando avanti.

Charlotte Lazzari spiega perché ha deciso di scrivere e pubblicare una lettera rivolta a se stessa

“Mi sono scritta questa lettera durante l’attesa degli esami di mio figlio – ha sottolineato la Lazzari – ricordando quanta strada abbiamo fatto in un anno. Frasi brevi e scritte di getto che non volevo nemmeno condividere… ma poi ho pensato alle tante mamme che hanno bisogno di sentirselo dire. Stai facendo un ottimo lavoro mamma! E anche se a volte sembra travolgerti e sembra mancarti il respiro, stai spaccando nel gestire tutto questo. Sono orgogliosa di te e anche tu dovresti esserlo”.

Tantissimi i ‘seguaci’ che su Instagram, non appena hanno intercettato la lettera, si sono precipitati a far sentire la propria vicinanza alla moglie di Kledi, apprezzandone la riflessione. Molti anche coloro che l’hanno applaudita per la tenacia e la caparbietà mostrata. Diverse madri, dicendosi assolutamente d’accordo con il pensiero esternato da Charlotte, hanno poi sottolineato che troppo spesso i genitori si colpevolizzano per colpe che non hanno o per fragilità del tutto normali.