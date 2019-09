Miss Italia, Giada Pezzaioli è già famosa: il gesto di Giovanni Conversano

Giada Pezzaioli a Miss Italia 2019: a quali programmi ha già partecipato e chi è il compagno

Tra le 80 giovani che proveranno a conquistare la corona di Miss Italia 2019 c’è anche Giada Pezzaioli. Miss Puglia, la concorrente numero 17 è già un volto noto del piccolo schermo. Negli ultimi anni Giada ha fatto parlare soprattutto per la sua storia d’amore con Giovanni Conversano, ex storico tronista di Uomini e Donne. I due si amano dal 2011 e hanno un figlio, Enea, nato nel 2017. Giovanni e Giada sono stati spesso ospiti del salotto di Barbara d’Urso e sui social network sono molto seguiti. In più la Pezzaioli ha già vinto la fascia di Miss Mondo Italia nel 2010 mentre nel 2016 è stata una delle prime donne di Ciao Darwin su Canale 5. Ma perché la 25enne ha ora deciso di partecipare al concorso di bellezza più famoso in Italia?

Perché Giada Pezzaioli ha deciso di partecipare a Miss Italia

Nonostante la notorietà acquistata grazie ai programmi Mediaset, Giada Pezzaioli ha deciso di partecipare a Miss Italia 2019 per dare una svolta alla sua carriera. In realtà è stato il compagno Giovanni Conversano a spingerla ad iscriversi al concorso di Patrizia Mirigliani. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha sempre supportato la sua dolce metà e da quando Giada è arrivata in finale non c’è giorno che sui social network non inviti i suoi follower a votare la madre di suo figlio. Conversano e la Pezzaioli sono molto legati e il 40enne è stato molto vicino alla fidanzata quando Giada ha avuto qualche difficoltà a tornare a lavoro dopo la maternità.

Giada Pezzaioli ha subito pressioni e discriminazioni

“Ora che ho realizzato il sogno di diventare mamma, sono felice di poter avere un’occasione nello spettacolo. Indossare la corona sarebbe un grande orgoglio e in futuro mi piacerebbe diventare conduttrice. Avevo già iniziato a muovere i primi passi in questo mondo ma poi sono rimasta incinta e purtroppo – non per mia volontà – mi sono dovuta fare da parte. Nell’ambiente di lavoro ho subito pressioni e discriminazioni. Il pancione non era considerato sensuale, quasi fosse qualcosa di cui vergognarsi. È triste che succedano ancora queste cose e Miss Italia per me è una rivincita da mamma”, ha spiegato Giada Pezzaioli al settimanale Diva e Donna.

Giada Pezzaioli vuole sposare il fidanzato Giovanni Conversano

Dopo Miss Italia, Giada Pezzaioli sogna di sposare Giovanni Conversano. Il matrimonio è da tempo nei progetti della coppia ma ancora non è arrivata la proposta ufficiale dell’ex tronista. Che nel frattempo ha cambiato lavoro: Giovanni ha detto addio al mondo dello spettacolo per un’attività più stabile e concreta.