Miss Italia apre alle donne trans? Cosa ha deciso Patrizia Mirigliani

Nelle scorse settimane si era vociferato di un possibile ritorno su Rai 1 di Miss Italia, eventualmente condotto da Milly Carlucci una volta conclusi gli impegni a Ballando con le Stelle. La presentazione ufficiale dei palinsesti, tuttavia, aveva allontanato tale possibilità, con tanto di smentita da parte dell’ad Rai Roberto Sergio che aveva specificato come Miss Italia non fosse in palinsesto.

Vincitrice trnasgender a Miss Olanda, parla Patrizia Mirigliani

Secondo le ultime voci, il programma potrebbe tornare, ma al momento non c’è nulla di certo. L’unica certezza, come specificato dall’imprenditrice Patrizia Mirigliani, è che a Miss Italia potranno partecipare solo donne biologiche, precludendo, dunque, la competizione a donne transgender. Sembrerebbe che non ci sia propensione ad abbracciare scenari quali quello olandese, dove a vincere il titolo di Miss Olanda è stata, per la prima volta, una donna transgender: Rikkie Valerie Kollé.

Intervistata a Radio Cusano Campus, Patrizia Mirigliani ha commentato l’incoronazione di Rikkie: “Ultimamente i concorsi di bellezza cercano di fare notizia usando anche delle strategie che secondo me sono un po’ assurde“. In seguito, la precisazione sul regolamento del suo concorso: “Sin da quando è nato, il mio concorso prevede nel suo regolamento la precisazione secondo la quale bisogna essere donna sin dalla nascita“. Mirigliani è, successivamente, entrata nel dettaglio: “Tutto ciò che è eccesso per accentuare l’estetica cerchiamo di non agevolarlo“. Al momento, quindi, non c’è possibilità, per una donna transgender, di competere a Miss Italia.

Chi è Patrizia Mirigliani, l’imprenditrice figlia di Enzo

Patrizia Mirigliani è un imprenditrice, figlia dello storico patron di Miss Italia Enzo Mirigliani. Ha affiancato quest’ultimo nell’organizzazione del concorso di bellezza a partire dal 1989, curando la direzione artistica della manifestazione tra il 1997 e il 2007. Fu Patrizia Mirigliani ad introdurre, nel concorso, importanti innovazioni tese alla valorizzazione della donna. Volle, ad esempio, che a condurre le finali su Rai 1 fosse un personaggio femminile, mentre nel 2011 aprì il concorso alla taglia 44.

Sempre grazie a lei, nel 2009 nacque Miss Italia Channel, tv sul sito web del concorso. Patrizia Mirigliani ha poi compiuto diverse apparizioni in televisione. Nel 2021, ad esempio, è stata spesso ospite al Grande Fratello Vip 6, dove il figlio Nicola Pisu era concorrente.

Miss Italia: ritorno su Rai 1? Gli interrogativi sulla stagione 2023/2024

Come accennato in precedenza, non è dato sapere se Miss Italia tornerà effettivamente nella stagione televisiva 2023/2024. Nonostante le voci circolate nelle scorse settimane, al momento non ci sono certezze a riguardo. Con la presentazione dei nuovi palinsesti, ad ogni modo, si sono sollevati anche altri interrogativi. Il primo riguarda il possibile ritorno di Massimo Giletti in Rai, mentre il secondo interessa la conferma, ancora incerta, di Viva Rai 2, varietà mattutino di Fiorello.