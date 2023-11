Miss Italia 2023 è Francesca Bergesio: il padre è un senatore Lega

La finale di Miss Italia 2023, svoltasi nella Sala Europa del Palazzo dei Congressi di Salsamaggiore Terme ha visto trionfare la piemontese Francesca Bergesio. Arrivata alla finale del concorso con la fascia di Miss Guida Sicura, la 19enne è stata scelta come la più bella tra tutte. Ad incoronarla Patrizia Mirigliani, nonché patron della kermesse, e Vittorio Sgarbi, presidente di giuria. A condurre la cerimonia c’è stata invece Jo Squillo.

Queste le prime parole di Miss Italia 2023: “Dedico la vittoria alla mia mamma che mi è stata sempre vicina, anche nei momenti più difficili, e alla mia terra, il Piemonte. Spero di poter rappresentare degnamente tutta Italia“. Francesca Bergesio è stata scelta dalla giuria dell’84esima edizione, arrivando prima della 20enne mantovana Veronica Lasagna (seconda classificata) e della 23enne sarda Siria Pozzi (classificatasi terza). Per la quinta volta nella storia del concorso di bellezza, a vincere è una ragazza piemontese: l’ultima era stata Edelfa Chiara Masciotta nel 2005.

Chi è Francesca Bergesio: le passioni di Miss Italia 2023

Francesca Bergesio è nata a Bra, ma risiede in provincia di Cuneo, a Cervere. Figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, Francesca ha occhi marroni e capelli castani, ed è alta 1,80m. Diplomatasi al Liceo Classico Europeo, si è da poco iscritta alla facoltà di Medicina a Roma. Ha vissuto cinque anni in un convitto, dove ha appreso la passione per la recitazione. Appassionata calcio e tifosa della Juventus, Francesca si definisce una ragazza pacata e determinata. Riservatezza e semplicità sono i tratti caratteristici della sua personalità. La speranza è quella di specializzarsi in cardiochirurgia, senza però rinunciare al mondo della moda o del cinema:

“Spero di diventare un medico e specializzarmi in cardiochirurgia, ma vorrei anche affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non rinuncio“.

Miss Italia 2023: la conduzione di Jo Squillo

Il concorso aveva avuto inizio a Salsamaggiore Terme a partire dall’8 novembre, con la finale che, come detto, si è svolta sabato 11. Solo pochi giorni fa, il portale ufficiale aveva svelato che alla conduzione della finale ci sarebbe stata Jo Squillo. La serata sarebbe stata trasmessa in streaming sul sito Rainews a partire dalle 19, mentre gli ultimi minuti (dedicati all’incoronazione) sarebbero andati in onda anche su Rainews24, canale 48. Le candidate al titolo erano in tutto 40, due per regione.

Miss Italia è da anni nel mirino del movimento femminista e pochi mesi fa vi era stata una vera insurrezione davanti alla possibilità che la rassegna potesse tornare in Rai. Grande attivista per i diritti delle donne è proprio Jo Squillo e, con l’annuncio sopra citato, in molti erano curiosi di scoprire come avrebbe conciliato l’attivismo con un concorso ormai anacronistico.