Miss Italia, conduce Jo Squillo: annuncio, ma i conti non tornano

Torna il concorso di bellezza per antonomasia, pronto anche quest’anno ad incoronare la sua reginetta. L’84esima edizione di Miss Italia si terrà a Salsomaggiore Terme a partire dall’8 novembre. Sabato 11 novembre sarà la volta della finale, una serata cruciale, che richiede una padrona di casa d’eccezione. Nelle ultime ore, il portale ufficiale del concorso ha svelato che sarà Jo Squillo a vestire per l’occasione i panni di conduttrice.

La finale di Miss Italia 2023 si svolgerà nel Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme. La serata verrà trasmessa in streaming, a partire dalle ore 19, sul sito Rainews. Gli ultimi minuti dell’evento, dedicati all’attesissima incoronazione, andranno in onda anche su Rainews 24 (canale 48). Le candidate al titolo di ‘più bella del reame’ sono 40 ambiziose e graziose ragazze, due per regione.

Jo Squillo è fresca di partecipazione a Tale e Quale Show 2023, dove, a dirla tutta, non ha brillato. Per il momento non ha commentato l’annunciato sodalizio con Patrizia Mirigliani. Di sicuro in molti saranno curiosi di scoprire come si concili l’attivismo per i diritti delle donne, che la cantante promuove con fervore, con un concorso ormai anacronistico, che premia ‘la più bella’ con fascia e coroncina.

Miss Italia è da anni nel mirino del movimento femminista. Soltanto pochi mesi fa, di fronte all’ipotesi che la rassegna tornasse in Rai, c’è stata una vera e propria insurrezione da parte delle maggiori esponenti. Persino Vanity Fair si è scagliato contro il concorso, etichettandolo con appellativi quali sessista e diseducativo, nonché ed emblema del patriarcato. Le contraddizioni certo non mancano, ma la patata bollente passa ora a Jo Squillo, alla quale servirà più di qualche retorico giro di parole per cavarsi d’impaccio.

Chi è Jo Squillo: la carriera e l’attivismo

Jo Squillo, pseudonimo di Giovanna Maria Coletti, si è affermata sulla scena musicale punk italiana con il gruppo femminile Kandeggina Gang. Nel 1991 ha partecipato al Festival di Sanremo, in coppia con Sabrina Salerno, con il brano Siamo donne, scritto di suo pugno e destinato a diventare un cult. Nello stesso anno ha debuttato come conduttrice televisiva del programma musicale Scorribande su Antenna 3. Il debutto come attrice risale invece al 1992, quando ha recitato nel film Gole ruggenti di Pier Francesco Pingitore.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, dopo un lungo fidanzamento ha sposato l’ex musicista e produttore discografico Gianni Muciaccia. La coppia vive a Milano e non ha mai avuto figli. Tuttavia, la cantante ha dichiarato recentemente di avere una figlia ‘elettiva’: “Lei ha una madre, io sono la sua diversamente madre. Quando ho perso i genitori, questa ragazza bellissima è entrata nella mia vita. E me l’ha restituita”.

Cantante, conduttrice e prezzemolina dei reality, l’artista è anche un’attivista per i diritti delle donne. A giugno 2013 ha dato vita al progetto Wall of Dolls, un’installazione in Via Edmondo De Amicis a Milano per denunciare ogni forma di violenza sulle donne. Dal 2016 in poi ha diretto anche alcuni documentari sul tema.