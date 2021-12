Miss Italia 2021, salta la finale: tutto rimandato, parla Patrizia Mirigliani

Tegola per il concorso di bellezza Miss Italia 2021, la cui finale, prevista per domenica 19 dicembre in diretta streaming da Venezia, è stata rinviata a data da destinarsi. A causare lo stop forzato sono stati due contagi da Covid 19. Il virus ha colpito due ragazze in gara. A dare la notizia dei casi di positività al tampone e del rinvio della manifestazione è stata la patron della kermesse Patrizia Mirigliani, che ha parlato attraverso una conferenza stampa diramata sui profili social ufficiali di Miss Italia. La decisione del rinvio è stata presa di comune accordo con il sindaco del capoluogo veneto, Luigi Brugnaro.

Al momento non è stata fissata una data certa per l’ultimo atto della kermesse. Quel che si sa per ora è che slitterà al prossimo gennaio. Tuttavia non c’è alcuna garanzia in tal senso. Bisognerà vedere l’evolversi della situazione relativa ai contagi da coronavirus nell’ambito dell’organizzazione del concorso e del della produzione tv.

Miss Italia 2021 rinviata al 2022: le parole del sindaco di Venezia e di Patrizia Mirigliani

Nel corso dei controlli quotidiani sono stati registrati due casi di contagio. Al fine di tutelare le ragazze, il personale del concorso, quello della produzione televisiva e tutti coloro che collaborano alla realizzazione dell’evento, insieme al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, si è optato per la sospensione. Queste le parole di Patrizia Mirigliani:

“Abbiamo deciso di sospendere l’evento e di rinviarlo al prossimo mese gennaio, anche in attesa dell’evoluzione della situazione epidemiologica in generale. Siamo molto dispiaciuti, ma siamo certi di avere deciso in modo giusto, perché la salute viene prima di tutto e lo spirito di Miss Italia è stato sempre quello di guardare, in primo luogo, al bene delle ragazze”.

“Per noi la sicurezza delle persone viene prima di tutto ringrazio l’organizzazione di Miss Italia, del Comune di Venezia e di Vela spa per l’azione a tutela delle ragazze e dei collaboratori”, ha dichiarato il primo cittadino veneziano Brugnaro.

Miss Italia 2021: dove vederla e chi condurrà il concorso di bellezza

Miss Italia, questa volta, non andrà in onda in tv. Dopo aver trovato casa per anni su Rai Uno e poi su La7, la finale di Miss Italia 2021 (anche se a questo punto l’ultimo atto della kermesse si svolgerà nel 2022) verrà trasmessa sulla piattaforma OTT Helbiz Live in esclusiva per l’Italia, con finale in diretta live streaming.

La conduzione della finale sarà affidata a Elettra Lamborghini: la cantante e influencer sarà affiancata da Alessandro Di Sarno. Carolina Stramare, vincitrice del concorso nel 2019, invece, testimonial di Helbiz Live e conduttrice del campionato di Serie B sulla piattaforma, avrà il compito di far conoscere al pubblico il nuovo format.