Miss Italia 2021: chi è Zeudi Di Palma, la finale segnata da brutte figure

Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 2022 è stata eletta Miss Italia 2021. La vincitrice dello storico concorso di bellezza si chiama Zeudi Di Palma. Questa edizione di Miss Italia, rimandata più volte a causa di casi positività al Covid, si è chiusa tra polemiche, errori e aspre critiche. Ecco cosa è successo e chi è la nuova reginetta di bellezza.

Miss Italia 2021, finale pasticciata: piovono critiche

La finale di Miss Italia 2021 si è finalmente tenuta ieri sera, domenica 13 febbraio 2022. La serata che ha incoronato la più bella d’Italia, che ha avuto luogo al Casinò di Venezia ed è stata trasmessa in diretta sul portale Helbiz, è stata condotta da Alessandro Sarno e Elettra Lamborghini. Proprio quest’ultima è stata protagonista di una clamorosa gaffe che non è sfuggita agli occhi del pubblico. La cantante ed ereditiera, infatti, ha ricevuto nelle sue mani una busta contenente un nome errato. La Lamborghini ha quindi inizialmente annunciato il nome di Zeudi De Palma come terza classificata.

Poi, come riporta TV Blog, uno dei tre avvocati incaricati di garantire la regolarità della gara ha prontamente notato che c’è stato un errore tecnico che ha causato un’inversione del risultato. Dopo attimi di suspense, da molti giudicati surreali, è arrivato il verdetto che ha rovesciato il risultato garantendo alla Di Palma la prima posizione.

È stata invece proclamata terza classificata, dopo la correzione dell’errore, Lorena Tonacci, Miss Campania 2021, preceduta da Gabriella Bagnasco, Miss Basilicata.

Inutile dire che gli utenti di Twitter si siano letteralmente scatenati. La maggior parte di coloro che hanno guardato la finale hanno commentato negativamente la serata: “Orribile”, “Surreale”, “Un circo”, questi sono solo alcuni dei tweet pubblicati con l’hashtag #MissItalia2021.

Non è stato infatti solo l’errore delle buste ad aver rovinato la competizione. Quella, casomai, è stata la ciliegina sulla torta. Molti infatti si sono lamentati dell’eccessiva lunghezza della finale, durata più di tre ore. Non è piaciuta nemmeno la conduzione di Sarno e Lamborghini, giudicata da TV Blog incerta e insicura. Purtroppo, come è stato sottolineato, nulla o quasi è rimasto del prestigio di Miss Italia, diventato ormai un prodotto televisivo di dubbia qualità.

Miss Italia 2021, chi è la nuova reginetta e le prime parole

Mettendo da parte le copiose polemiche è il momento di conoscere meglio Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021. Vent’anni, detentrice del titolo di Miss Napoli 2021, è diplomata al liceo scientifico e studia Sociologia all’Università. Appassionata di calcio sogna di diventare imprenditrice, magari nel campo della moda. Ecco le prime parole della Di Palma dopo il suo trionfo:

“La mia vittoria più grande è stata creare un legame con tutte le ragazze. Anziché questa corona, la cosa più importante è il legame creato perché si è venuta a creare una vera e propria famiglia, famiglia che si chiama Miss Italia”.

La ragazza è nata in uno dei quartieri più degradati di Napoli, Scampia. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la Di Palma ha rimarcato le difficoltà che lei e molti altri ragazzi del quartiere affrontano.

“Ho convissuto con la realtà in cui sono nata e cresciuta. A Scampia ho frequentato le elementari e le mede. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli”.

La 20enne, che ha un fratello e una sorella più grandi, ha dedicato la vittoria alla madre che l’ha cresciuta. Il padre, Pasquale, ha abbandonato la famiglia quando lei era piccola.