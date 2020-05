Miss Italia 2020, la Rai si defila? spifferi e retroscena sul concorso di bellezza

Miss Italia sì, Miss Italia no. Lo storico concorso di bellezza non ha fatto in tempo a tornare da mamma Rai che presto potrebbe trovarsi a dover cercare una nuova collocazione in tv per l’edizione prevista nel 2020. L’ultima kermesse, in onda nel 2019, ha visto la vittoria di Carolina Stramare che ha trionfato su Rai Uno. Il programma ha visto la guida di Alessandro Greco. Pare però che tra qualche mese Patrizia Mirigliani potrebbe doversi ingegnare per una soluzione diversa, che non contempli Viale Mazzini. A rendere noto il retroscena è stato Dagospia…

Miss Italia e Rai: altro addio all’orizzonte?

“Gira voce che il ritorno di Miss Italia su Rai1 potrebbe essere durato solo una stagione”, si legge sul portale diretto da Roberto D’Agostino, “La storica kermesse della famiglia Mirigliani era sbarcata su Rai1 per festeggiare gli 80 anni con la conduzione di Alessandro Greco. Un ritorno, secondo diversi retroscena, ben visto in ambienti leghisti. Il vento a Rai1 è però cambiato e la reginetta di bellezza potrebbe essere eletta altrove.” Ricordiamo che il concorso delle Miss è stato trasmesso dalla Rai fino al 2013. Poi la decisione di ‘stopparlo’. Patrizia Mirigliani ha così portato la sua creatura su La7, prima del ritorno a Viale Mazzini nel 2019.

Rai, La Vita in Diretta Estate: Ambra e Laura Chimenti, un posto per due

In casa Rai continuano a circolare anche diverse indiscrezioni su un altro programma molto amato della rete ammiraglia, La Vita in Diretta versione estate. Nelle ultime ore sono trapelate diverse indiscrezioni riguardanti i conduttori: ieri sembrava fatta per il tandem Laura Chimenti e Pino Strabioli. Nella giornata odierna, però, il magazine Oggi ha fatto sapere che Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, continua a essere stuzzicato dall’idea Ambra Angiolini. Il nodo verrà sciolto tra qualche giorno.