Miss Italia 2020 non sarà in tv (quando e dove seguirla): le 23 finaliste

Il concorso di bellezza più famoso anche quest’anno eleggerà la più bella d’Italia. A causa dell’emergenza sanitaria non sarà trasmesso in tv ed è stato notevolmente ridotto il numero delle finaliste.

L’emergenza sanitaria data dal Coronavirus ha costretto anche la manifestazione di Miss Italia a correre ai ripari e a ridimensionare lo spettacolo. Quest’anno, infatti, diversamente da quanto accaduto sin dall’inizio del concorso di bellezza, Miss Italia 2020 non verrà trasmesso in tv. La sua messa in onda sarà affidata al web: gli affezionati dei programma potranno assistere all’elezione della più bella d’Italia attraverso la diretta sui profili ufficiali della manifestazione.

Miss Italia 2020, dove andrà in onda?

Il 2020 ha rivoluzionato il modo di fare televisione e, anche nel caso di Miss Italia, quest’anno sono state prese delle scelte precauzionali per evitare la propagazione del contagio da Covid-19. Per la prima volta dal 1979 il concorso di bellezza non verrà trasmesso sul piccolo schermo, ma ci si affiderà ai social, tramite un’apposita diretta sui canali ufficiali della manifestazione. Proprio lo scorso anno Miss Italia era tornata a essere trasmessa su Rai 1 in seguito ai cinque anni di diretta passati su La7.

Quest’anno a cambiare sarà anche la location. Le 23 finaliste si contenderanno la corona di più bella d’Italia in una cornice completamente diversa da quelle a cui ci avevano abituato negli scorsi anni. Non Jesolo o Salsomaggiore Terme: l’ottantunesima edizione si svolgerà a Roma. A partire dal 12 dicembre, con la finale del 14 dicembre, il concorso avrà luogo all’interno dell’Hotel Spendide Royal di Porta Pinciana, al centro della Capitale.

La patron, Patrizia Mirigliani, nonostante le difficoltà date dall’organizzazione in tempo di pandemia, ha deciso di non rinunciare allo svolgimento del concorso che negli anni ha premiato grandi donne dello spettacolo e non solo. Lo spostamento della messa in onda, da settembre a dicembre, il coinvolgimento in numero ridotto delle finaliste ammesse alle serate e l’insolita location, non fermeranno nemmeno quest’anno l’annuale proclamazione della Miss più bella d’Italia.

Le 23 finaliste

La manifestazione quest’anno vedrà un numero molto ridotto di partecipanti. Rispetto alle 100 Miss che eravamo abituati a vedere sfilare lungo le serate, in questa occasione saranno solo 23.

– MISS VALLE D’AOSTA: Martina Zonco, 19 anni, di Cossato (Biella)

– MISS PIEMONTE: Carolina Basso, 23 anni, di Viguzzolo (Alessandria)

– MISS LOMBARDIA: Francesca Rabbolini, 20 anni, di Villa Cortese (Milano)

– MISS TRENTINO ALTO ADIGE: Flavia Cemin, 19 anni, di Primiero San Martino di Castrozza (Trento)

– MISS FRIULI VENEZIA GIULIA: Marta Morsanutto, 20 anni, di Ronchis (Udine)

– MISS VENETO: Francesca Toffanin, 21 anni, di Baone (Padova)

– MISS LIGURIA: Alice Leone, 22 anni, di Taggia (Imperia)

– MISS EMILIA: Greta Iotti, 22 anni, di Guastalla (Reggio Emilia)

– MISS ROMAGNA: Lucia La Forgia, 25 anni, di Vignola (Modena)

– MISS TOSCANA: Greta Beruatto,19 anni, di Arezzo

– MISS MARCHE: Lea Calvaresi, 24 anni, dia Grottammare (Ascoli Piceno)

– MISS UMBRIA: Lada Anashkina, 18 anni, di Città di Castello (Perugia)

– MISS LAZIO: Alice Ferazzoli, 18 anni, di Roma

– MISS ABRUZZO: Anastasia Di Pietro, 20 anni, di Roseto degli Abruzzi (Teramo)

– MISS CAMPANIA: Erika Argenziano, 20 anni, di Recale (Caserta)

– MISS BASILICATA: Lucia Apicella, 28 anni, di Cava de’ Tirreni (Salerno)

– MISS PUGLIA: Simona Frascaria, 19 anni, di San Nicandro Garganico (Foggia)

– MISS MOLISE: Camilla Corrado, 18 anni, di Isernia

– MISS CALABRIA: Francesca Tiziana Russo, 19 anni, di Reggio Calabria

– MISS SICILIA: Sofia Fici, 19 anni, di Marsala (Trapani)

– MISS SARDEGNA: Elena Meloni, 22 anni, di Santa Teresa Gallura (Sassari)

– MISS 365: Beatrice Scolletta, 25 anni, di Nettuno (Roma)

– MISS ROMA: Martina Sambucini, 19 anni, di Frascati (Roma).