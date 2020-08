Carolina Stramare, ansia e stress da Coronavirus: Miss Italia è dimagrita

Quarantena difficile per Carolina Stramare. Miss Italia 2019 ha dovuto rinunciare a tutti i suoi impegni da Miss a causa del Coronavirus. È rientrata a Vigevano, la sua città natale, e si è messa a disposizione dell’ospedale Niguarda di Milano per raccogliere fondi a favore dei medici e dei sanitari impegnati in prima linea. Non solo: si è impegnata in prima linea con appelli sui social network e in televisione. Carolina era terrorizzata soprattutto per i suoi nonni, ai quali è molto legata, e ha cercato di aiutarli il più possibile seppur a distanza. Ansia e stress che hanno portato la 21enne a perdere oltre otto chili. Ora, come spiegato al settimanale Di Più, Carolina sta cercando di recuperare il suo peso forma, non dimenticando di seguire una corretta alimentazione e fare dello sport.

Carolina Stramare racconta la sua quarantena a Vigevano

“Ero terrorizzata per i miei nonni che vivono a Vigevano, a pochi metri da casa mia. Praticamente li ho chiusi in casa e ho smesso di fare loro visita. Ma facevo io la spesa e gliela lasciavo fuori dal portone. Pensi che lo stress era talmente tanto che sono arrivata a perdere ben otto chili. Stando a casa mangiavo più sano e facevo anche molta ginnastica. Ma la preoccupazione di quei giorni si è fatta sentire. E ora che quel brutto periodo sembra lontano, ho ripreso pure qualche chilo perduto”, ha raccontato Carolina Stramare alla rivista edita da Cairo Editore. Miss Italia 2019 sarà la prima Miss a conservare lo scettro per più di un anno, diventando di fatto la reginetta più longeva. Al momento non è stato ancora deciso quando si potrà ripartire con Miss Italia 2020.

Carolina Stramare dopo i flirt con Ramazzotti e Mattia Marciano

Da quando è stata eletta lo scorso settembre Carolina Stramare è finita più volte al centro del gossip. Si è parlato prima di un flirt con Eros Ramazzotti, poi di una storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano. Quel che è certo è che oggi Carolina è single e felice dopo aver chiuso la relazione con Alessio, uno studente universitario più grande di sette anni. A chiudere il rapporto è stata la stessa Carolina che, dopo aver ottenuto la corona di Miss Italia, ha capito che quel ragazzo non era l’uomo della sua vita. Per il momento, visti i suoi impegni nel mondo dello spettacolo, non è interessata a nuove storie d’amore ma è concentrata più che mai sulla sua carriera pronta a decollare. Carolina trascorrerà l’estate con il padre che vive a Sanremo. La madre è invece scomparsa un paio d’anni fa a causa di un brutto male.