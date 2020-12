Miss Italia 2020 è Martina Sambucini: le curiosità sulla Più Bella d’Italia

Martina Sambucini è Miss Italia 2020. La giovane vincitrice dell’edizione di quest’anno è stata incoronata oggi, lunedì 14 dicembre, con una diretta sui canali social del concorso di bellezza. Niente televisione per questa edizione quindi, che è stata studiata in forma social e non televisiva. Nonostante la pandemia, Patrizia Mirigliani ha voluto fortemente mandare avanti la tradizione del padre e ha confezionato una 81esima edizione in versione ridimensionata. In diretta streaming dallo Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare Regionale, alla conduzione c’erano Alessandro Greco e Margherita Praticò.

Le finaliste erano ventitré e tra queste c’era ovviamente la nuova Miss Italia 2020 Martina Sambucini. Lei ha partecipato alla finalissima indossando la fascia di Miss Roma, conquistata nel mese di settembre. Cosa c’è da sapere sulla nuova Più Bella d’Italia? Nata e cresciuta a Frascati, Martina Sambucini ha 19 anni, è alta 177 centimetri, capelli castani e occhi verdi. Nella vita è una studentessa universitaria: è iscritta al primo anno di Psicologia Sociale dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico. Una vittoria inaspettata per lei, che non riusciva a credere di indossare la corona di Miss Italia 2020. Ha dedicato il primo posto alla sua famiglia e adesso spera di non deludere nessuno.

Miss Italia 2020, cosa è successo e le novità dell’81esima edizione

Dietro di lei sul podio di sono la seconda classificata Beatrice Scolletta, Miss 365, e la terza classificata Alice Leone, Miss Liguria. Cosa è successo nella finalissima in onda via social oggi? Non ci sono state le classiche sfilate in costume oggi. Chi ha seguito la finale di Miss Italia 2020 ha visto un concorso rinnovato e con tante novità.

Niente body, o costume intero, per le ventitré finaliste che invece si sono presentate davanti alla giuria con abiti eleganti oppure completi sportivi. Niente televoto in questa edizione, l’elezione della Più Bella d’Italia è stata affidata interamente alla giuria formata da Paolo Conticini nelle vesti di presidente, Roberta Bruzzone, Manila Nazzaro, Tiziana Luxardo, Raoul D’Alessio e Chiara Ricci. Dietro le quinte invece c’era un volto molto noto di Uomini e Donne incaricato di mostrare sui social cosa succedeva.