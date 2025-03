Miss Fallaci: gran finale sorprende, Miriam Leone no. Ipotesi sequel

Siamo giunti all’ultima puntata di Miss Fallaci, fiction incentrata sulla storia di Oriana Fallaci in onda su Rai 1 che vede come protagonista principale Miriam Leone. Mentre ci si interroga se vi sarà una seconda stagione, c’è chi è convinto che l’attrice non sia portata per tale ruolo e che il regista abbia toppato nello sceglierla. La trama, invece, ha sorpreso il pubblico che dopo i primi episodi ha cambiato idea.

Miss Fallaci, la storia è un crescendo

Se le prime puntate hanno deluso le aspettative dei telespettatori, questi hanno dovuto ricredersi con le ultime e in particolare il gran finale che è stato sorprendente. Miss Fallaci, dunque, si conferma una storia inedita, introspettiva e ricca di sfumature e sfaccettature della giornalista che nessuno fino ad oggi ha mai conosciuto.

La trama si è rivelata un crescendo sotto ogni punto di vista: narrativo, di personaggi e ambientazioni. Con Oriana Fallaci sono emerse le sfide che nel corso della sua vita la giornalista ha dovuto affrontare sia umanamente che professionalmente. E il regista Marco Turco è riuscito a far venire allo scoperto momenti di tensione e intensità del personaggio, mostrando i lati peggiori e migliori che nel corso della storia si sono evoluti, intervista dopo intervista, viaggio dopo viaggio, esperienza dopo esperienza.

Ed il pubblico ha apprezzato tutto questo, affermando attraverso i social di essere rimasto esterrefatto dal progetto televisivo che si è rivelato grandioso tanto che qualcuno è già pronto per la seconda stagione. Ciò che, però, non ha convinto la maggior parte dei telespettatori è la presenza di Miriam Leone, attrice affermata che, però, per alcuni non è riuscita ad emergere nel ruolo della Fallaci.

Miriam Leone è flop? Pubblico indeciso

C’è chi ritiene che Miriam Leone si sia evoluta nel corso della trama di Miss Fallaci di pari passo con la storia stessa. Qualcun altro, invece, ha ribadito il fatto che l’attrice non sia stata all’altezza del ruolo che le è stato assegnato. Dal canto suo, l’ex Miss Italia si sente onorata di aver contribuito a realizzare un progetto televisivo come Miss Fallaci. E attraverso un post sui social ha tenuto a ringraziare chi le ha dato la possibilità di farlo, ritenendo di aver portato avanti il nome di una giornalista di un certo calibro con cura e rispetto nei confronti del personaggio interpretato.

Ipotesi seconda stagione

Mentre alcuni fans della Fallaci sono rimasti delusi dalla performance di Miriam Leone, c’è chi parla e ipotizza riguardo ad una seconda stagione, dedicata al racconto del seguito dell’avventura americana della giornalista. Per adesso si tratta soltanto di un’ipotesi. Ciò che è certo è che Miss Fallaci, nel bene e nel male, ha lasciato il segno e ne sentiremo parlare ancora per un po’, almeno fino a quando non arriverà la smentita o la conferma di un sequel e del ritorno di Miriam Leone come protagonista.