Mirko dimentica Perla e lo rende ufficiale: i “Perletti” non perdonano

Mirko e Perla sono stati, senza ombra di dubbio, il fenomeno mediatico dello scorso anno. I due avevano partecipato a Temptation Island e, successivamente, si sono ritrovati a partecipare uno dopo l’altro alla scorsa edizione del Grande Fratello. Durante questa esperienza le carte in tavola sono del tutto cambiate, perché i due contro ogni aspettativa si sono ritrovati, rendendo così felici i loro numerosi fan. Purtroppo però tornati a casa e poco dopo le cose tra di loro sono tornate a peggiorare, infatti si sono lasciati spezzando così i cuori di tutti coloro che li avevano seguiti con il reality. E ad oggi, a distanza di mesi, Mirko ha deciso di ufficializzare la sua nuova relazione.

Oramai era nell’aria già da un po’, erano uscite anche delle foto, ma Mirko non aveva mai condiviso questa informazione su Instagram. Ha deciso di farlo solo oggi, con uno scatto romantico della sua nuova compagna mentre guarda il tramonto.

Qui nessuno rosica, chi volete che rosichi per un essere del genere? Non lo augurerei neanche alla mia peggior nemica.

Il problema è tutta la 💩 che si è presa ingiustamente Perla in questi mesi per colpa al 90% del signorino.#perletti — Eli 🌸 (@ElisaEliiiii) March 27, 2025

Mirko Brunetti ha una nuova relazione: la reazione dei fan

I fan non l’hanno presa bene, ovviamente, anche perché in tanti speravano in un ritorno di fiamma. Mirko e Perla sono cresciuti assieme, sono stati insieme davvero per tanti anni ed erano in molti a credere che sarebbero riusciti a risolvere le loro divergenze anche questa volta, purtroppo però le cose non stanno in questo modo e ad oggi entrambi stanno cercando di andare avanti.

La maggior parte dei fan si sono schierati dalla parte di Perla, che secondo molti, è stata presa in giro dal suo ex compagno. Sui social c’è una teoria infatti riguardo al fatto che Mirko potrebbe aver deciso di tornare con Perla, lo scorso anno, solo perché gli conveniva. E per molti questo spiega anche il motivo per cui ha tenuto questa sua relazione segreta fino ad ora, ma ovviamente queste sono solo congetture e ipotesi di chi ha vissuto una forte delusione.