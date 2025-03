Mirko Brunetti sbotta contro le polemiche sulla nuova storia: cosa ha detto

Mirko Brunetti in questi giorni è finito nella bufera social per via della sua nuova relazione con Silvia Ghio, con cui a quanto pare sta già da un po’ di tempo. Ha ufficializzato la storia soltanto adesso, ma in molti lo avevano capito da tempo e stavano aspettando solo che Mirko trovasse il coraggio di dire la verità. Proprio in questi giorni ha pubblicato uno scatto di Silvia che ha scatenato subito delle polemiche, in modo particolare da parte dei fan che per tutto questo tempo avevano sperato in un ritorno di fiamma con Perla Vatiero. “Non ci sono spiegazioni da dare” così ha risposto alle numerose polemiche che ci sono state.

Tutto ha avuto inizio quando Mirko ha deciso di pubblicare un box delle domande nelle sue storie Instagram, dove le accuse non sono tardate ad arrivare. “Forse chi ti ha seguito con affetto sincero si merita delle spiegazioni” gli ha scritto una fan. Lui ha risposto: “Prendendo in considerazione gli ultimi otto mesi, chi mi segue con affetto e stima sa che non ci sono spiegazioni da dare perché ho sempre tenuto un atteggiamento del tutto coerente“.

Ha ragione é stato coerente con il suo essere un narcisista/manipolatore/traditore; che non dà spiegazioni e si circonda sol di chi lo idolatra senza contraddirlo. Totalmente incapace di mettersi in discussione e guardarsi dentro, altrimenti vedrebbe solo un immenso vuoto #perletti pic.twitter.com/EiXO9p8Gy8 — Martina (@MartinaP59665) March 29, 2025

Mirko Brunetti ha una nuova storia: come ha reagito Perla?

Ufficializzare questa nuova relazione ha spezzato il cuore dei fan dei “Perletti“, che dopo averli visti tornare assieme lo scorso anno, erano convinti che sarebbe successo ancora. Mirko e Perla sono stati insieme per tanto tempo, sono cresciuti insieme e un lieto fine per loro due sembrava l’unico finale possibile, invece purtroppo non è stato così.

Sul web sembrano essersi schierati tutti dalla parte di Perla, in molti sono certi del fatto che Mirko la avrebbe presa soltanto in giro per hype e gli insulti contro di lui sono praticamente all’ordine del giorno. Perla invece come ha reagito a questa nuova relazione? Sui social è rimasta in silenzio, anche se un video su TikTok in cui sorrideva complice ai suoi fan, sembrava dire qualcosa in più. Di questo però, ovviamente, non possiamo averne la certezza.