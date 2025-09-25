 Skip to main content
Grande Fratello

Mirko Brunetti, perché lascia l’Italia: la scelta fatta con la fidanzata

L'ex concorrente del Grande Fratello ed ex volto di Temptation Island va a vivere a Londra ed è lui stesso ad annunciare tutto

Rebecca Megna25 Settembre 20253 minuti di lettura
Mirko Brunetti risponde alle polemiche

Mirko Brunetti lascia l’Italia. L’ex concorrente del Grande Fratello ed ex volto di Temptation Island ha preso questa decisione insieme alla sua attuale fidanzata, Silvia Ghio. Ad annunciarlo è lui stesso, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram. Qui spiega anche il motivo per cui sono arrivati a fare questa importante scelta. Il tutto accade solo qualche tempo dopo uno sfogo dello stesso Mirko legato agli attacchi che continua a ricevere dai fan ossessionati dalla sua love story con Perla Vatiero.

Mentre ormai per entrambi tutto sembra essere solo un lontano ricordo, questi telespettatori così accaniti non riescono ancora oggi a farsene una ragione. Sono usciti separati da Temptation Island e lui aveva iniziato una relazione con l’ex tentatrice Greta Rossetti. Ma ecco che dentro la Casa più spiata d’Italia, sotto gli occhi attenti di Alfonso Signorini e dei fan, le cose sono nuovamente cambiate e il triangolo amoroso è stato al centro delle dinamiche per diverso tempo.

Brunetti è stato subito eliminato, mentre Perla e Greta hanno continuato la loro esperienza nel reality e oggi sono anche grandi amiche, inaspettatamente. La Vatiero, inoltre, ha anche vinto quella edizione del Grande Fratello e in finale ha ripreso la sua relazione con Mirko. Dopo qualche tempo, è arrivata la notizia sulla rottura, che ha mandato in tilt i fan ossessionati da questa storia che sembrava infinita. E le cose per Brunetti si sono complicate sui social network quando ha reso ufficiale la sua relazione con Silvia Ghio, accettata solo da chi lo sosteneva davvero con il cuore e ha compreso che la vita va avanti.

Ora la coppia fa sul serio e decide di lasciare l’Italia, per andare dove? A Londra. Ebbene Mirko e la sua fidanzata Silvia vivranno nella città inglese, dando inizio a una nuova fase della loro vita.

“Hi London. Ci sono cose che maturano e scegli in silenzio finché non è il momento di condividerle. Certe scelte non sono mai facili, tutto ciò che però mi porta a migliorare, a mettermi alla prova e a crescere lo accolgo con positività ed entusiasmo”

Brunetti va avanti con il suo annuncio spiegando che a Londra continuerà il suo percorso di studi in cinema. Infatti, è proprio tramite un corso di recitazione che ha conosciuto Silvia. “Londra sarà mia casa, la nostra”, scrive Mirko, confermando dunque il forte legame che c’è tra loro e che li ha portati ora a vivere un nuovo capitolo della loro vita lontani dal nostro Paese. “Step by step”, conclude l’ex gieffino, che sicuramente continuerà a tenere informati i fan su questo nuovo percorso di vita.

Rebecca Megna

Nata e cresciuta in Calabria, si occupa da anni del settore legato al gossip e alla televisione. Da fan del mondo di Maria De Filippi non si perde mai un suo programma. Appassionata di moda, calcio, viaggi e scrittura, ama mettersi in gioco e cerca sempre di trovare il lato positivo, anche in un reality show!

