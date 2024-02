Mirko Brunetti fiume a Verissimo: la verità convincente su Perla

Intervista fiume di Mirko Brunetti a Verissimo. Il giovane imprenditore, in una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, ha parlato ampiamente della relazione sentimentale recuperata con Perla Vatiero, dopo la parentesi amorosa vissuta con Greta Rossetti (con quest’ultima ha avuto una love story dopo Temptation Island). IL ritorno di fiamma è avvenuto pochi giorni fa al Grande Fratello 8. A suggellare il lieto evento il bacio all’amata Perla.

Brunetti ha subito detto di sentirsi più “libero e tranquillo, meno teso“, rispetto ai mesi scorsi. Il giovane, da Temptation Island in poi, è finito in una centrifuga mediatica difficile da controllare. E infatti ha sbandato non poco, salvo poi ritrovarsi.

“Mi ha fatto bene rientrare in Casa (del GF, ndr). Ho trovato alcune, non tutte, risposte che stavo cercando da un po’ di tempo. Mi sono preso i miei tempi perché era una situazione molto difficile per tutto quello che si era creato. Mi ero distaccato da quella situazione, sia da Perla che da Greta, proprio per rimettere i tasselli al posto giusto e rimettere me al primo posto. Ho cominciato a capire che cosa avevo dentro, mi sono ascoltato molto in questi due mesi e mi sono serviti”.

Mirko ha compreso che il suo cuore, nonostante la cotta per la Rossetti, è sempre appartenuto a Perla. La relazione aveva vissuto una forte crisi a causa della gelosia e delle insicurezze che questa genera. Non ha infatti problemi Brunetti ad ammettere che ad un certo punto l’amore per la Vatiero ha preso una piega sbagliata, cioè “tossica”:

“La nostra relazione purtroppo era diventata tossica a causa delle gelosie, ci eravamo limitati con la convivenza. Lei non riusciva più a stare lontana dalla famiglia. Io mi ero preso a carico troppe responsabilità e ci siamo chiusi. Questo ha portato a un distacco traumatico, come si è visto a Temptation Island. Non mi spiego perché siamo arrivati a quel punto. Quando dicevo “lei pensa solo a divertirsi e non può stare con me” forse non avevo capito quello di cui Perla aveva bisogno. Lei forse non capiva che io pensavo a realizzarci insieme, avevo tante responsabilità. Dagli errori si impara”.

Parole che sono state convincenti. E infatti sui social molti, a differenza di altre interviste, tanti telespettatori si sono complimentati con Brunetti, trovandolo maturato e finalmente consapevole delle proprie azioni. Mirko ha proseguito, dando altri dettagli in merito al periodo confusionario vissuto da Temptation Island in poi:

“Con Perla c’è sempre stato un legame profondo anche quando ci siamo lasciati, solo che pensavo che non potevamo stare insieme per via dei nostri caratteri. Quando lei è entrata nella Casa lì sono andato in tilt. Ho visto una Perla diversa, più dolce, premurosa, tranquilla e matura. Quindi non la riconoscevo. E lo dico in modo positivo. Ero molto confuso ed ho rivalutato anche la storia con Greta. Lei lo aveva capito che pensavo a Perla, ma io non volevo accettare che fosse finita. Me ne rendo conto adesso, ci siamo dati troppo. Siamo maturati insieme, ci siamo dati in modo totale. Spero che possiamo ricominciare daccapo, spingendo il bottone di reset, con la certezza che sono i sentimenti, nessuno ce li toglie”.

Mirko ha aggiunto che ora l’obiettivo non è ricommettere l’errore del passato, vale a dire “limitarci e chiuderci, non andare a convivere subito. Abbiamo sempre vissuto una vita simbiotica e spero di ripartire dai sentimenti ma con una leggerezza diversa. Voglio fare le cose passo passo…Sicuramente dobbiamo affrontare tanti discorsi“. Mirko ha quindi ammesso che nel corso dell’esperienza nella Casa più spiata d’Italia è “stato molto pesante”, perché nel vedere Perla avvicinarsi a Giuseppe o a Alessio lo “ha portato un po’ indietro nel tempo”. Poi però è scattata nuovamente la scintilla:

“Pensavo che lei fosse andata avanti e che mi avesse completamente dimenticato a livello sentimentale. Invece io devo ancora metabolizzare. Sto cercando di fidarmi perché lei mi ha ascoltato parecchio. In questi quattro giorni è stato un po’ il contrario rispetto al solito: Perla che mi ha ascoltato e io che ho palesato delle debolezze. Questo è anche quello che mi ha fatto scattare la scintilla nel pensare “riprovaci””.

E pensare che l’ultima volta che è entrato al GF non credeva che sarebbe riuscito a “tornare insieme“ a Perla. Invece alla fine si è buttato:

Poi Marco Maddaloni mi ha dato quella carica in più. “Il cuore cosa dice?“, mi ha detto. Ero rigido soprattutto per la gelosia e le mie insicurezze, avevo paura che lei si fosse distaccata da me. Quando poi ho chiuso quella porta sapendo che non avrei potuto salutarla mi sono sentito come al falò. Lo stesso distacco. Allora ho pensato: “Questa volta torno indietro”. Spero che lei adesso capisca che ci sono e che sono qui ad aspettarla per dare alla nostra storia una seconda possibilità”.

Spazio anche a Greta. Pure per lei parole al miele. Mirko ha detto che con la giovane c’è stato un aiuto reciproco. Inoltre ha assicurato che si sono voluti molto bene:

“Come ha detto anche lei, abbiamo sbagliato la forma. Nel senso che ci dovevamo sicuramente aiutare in quella maniera, nello starci vicini e parlare, nel darci nei consigli, ma non sotto forma di coppia. Io in quel momento ho provato dei sentimenti forti, ma secondo me perché vedevo quella situazione leggera al contrario di quello che c’era con Perla. Quella differenza mi ha portato a dire “forse è la persona giusta”. In realtà era un vivere un qualcosa di nuovo, che non vivevo con Perla”.

Infine ha ringraziato la Rossetti in modo sincero, definendola “una persona pura, una bravissima ragazza”.