Mirko Brunetti e Perla Vatiero, sorella di lei: “Come stanno davvero”

Mirko Brunetti e Perla Vatiero non sono più una coppia. L’annuncio della rottura l’hanno dato loro stessi, pochi giorni fa, più precisamente il 3 agosto, quando attraverso i rispettivi profili social hanno spiegato di aver preso la decisione di lasciarsi; è stata la giovane, secondo quanto emerso, a decidere di chiudere definitivamente la relazione. Brunetti, consapevole che le cose non stavano andando bene, non ha potuto fare altro che prenderne atto e andare avanti. I due ex hanno tenuto a precisare che, nonostante l’epilogo sentimentale non sia stato roseo, continueranno a portarsi rispetto e a provare affetto reciproco. Insomma, i rapporti restano buoni. Nelle scorse ore ha parlato anche la sorella di Perla, dopo che alcune fan accanite della coppia hanno addirittura raccontato di essersi sentite male dopo aver appreso la notizia relativa alla rottura. Sì, è stato davvero raccontato ciò da alcune persone. Incredibile.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, la sorella tranquillizza tutti

Dunque? Come stanno Brunetti e la Vatiero? Amedeo Venza, esperto di gossip attivo su Instagram, nelle scorse ore ha pubblicato tra le sue storie Instagram un audio della sorella dell’ex gieffina. “Ormai ci abbiamo fatto il callo e va bene così”, ha esordito la donna a proposito degli atteggiamenti imbarazzanti di alcune fan che, oltre ad aver raccontato di essere state male, hanno sostenuto che i ‘Perletti’ in questo momento stanno molto male. Nulla di tutto questo. “Singolarmente loro stanno bene, mia sorella sta bene e lui sta bene”, ha evidenziato la parente stretta della Vatiero. Altrimenti detto i due ex non sono ovviamente al settimo cielo, come qualsiasi persona che mette fine a una storia di anni, ma non sono in una situazione drammatica.

Tornando invece alle fan agguerrite che sostengono di essersi sentite male per l’addio dei ‘Perletti’, beh, che dire, se non quanta superficialità e frivolezza. In un mondo flagellato dalle peggiori cose (guerre, povertà etc etc), beate loro il cui problema principale è quello di interessarsi allo sviluppo della vicenda sentimentale dei due ex volti di Temptation Island e del Grande Fratello. Trattasi proprio di quel tipo di problema insormontabile per cui vale la pena battersi nella vita.