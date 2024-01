Mirko Brunetti compie gli anni: auguri surreali della madre di Greta

A che gioco si sta giocando? Venerdì 19 gennaio 2024 Mirko Brunetti ha compiuto 27 anni. Il ragazzo, che ha acquisito popolarità prendendo parte alla decima edizione di Temptation Island e al Grande Fratello 8, ha ricevuto degli auguri particolari che hanno lasciato non poche perplessità in quelle persone che si sono affezionate alla storia ‘triangolare’ che vede protagonisti lo stesso Brunetti e le sue due ex fidanzate, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Di recente la madre della Rossetti, la signora Marcella Bonifacio, si è scagliata contro il ragazzo. Un tale atteggiamento scontroso ha addirittura lasciato esterrefatta la figlia Greta. Alla luce di ciò, nessuno pensava che la signora, in occasione del compleanno di Brunetti, facesse gli auguri al giovane. Ancor più stupore è stato generato da come la donna ha omaggiato il ragazzo visto che non si è limitata a degli auguri rapidi ma si è avventurata in una dolce e zuccherosa dedica.

Così la Bonifacio: “Il giorno più bello? Oggi. L’ostacolo più grande? La paura. La cosa più facile? Sbagliarsi. L’errore più grande? Rinunciare. La felicità più grande? Essere utili agli altri. Il sentimento più brutto? Il rancore. Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia. Buon compleanno Mirko. Ricorda che Lorena attende una partita a carte.”

Ma come? Fino a pochi giorni fa sono volati pesci in faccia ed ora la madre di Greta se ne spunta fuori con un simile messaggio? La mossa della Bonifacio, tra coloro che hanno seguito le vicende dei ‘Perletti‘ e di Greta, è stata valutata male. Tanti infatti nutrono la convinzione che non ci sia stata una pace reale, ma che tale atteggiamento altro non sia che un escamotage per organizzare nuove dinamiche e continuare a cavalcare l’onda della visibilità.

Altrimenti detto, tanti utenti assicurano che la madre di Greta abbia confezionato degli auguri densi di ipocrisia per tentare di far parlare di sé. In effetti l’agire della signora è alquanto sospetto perché, pochi giorni fa, non è che abbia avuto un leggero screzio con l’ex della figlia. Sono volate parole pesanti. Insomma dare un colpo di spugna improvviso e far credere che quasi si era scherzato e che ora è tutto appianato sembra alquanto surreale.

Da notare inoltre la menzione a Lorena, la sorella di Greta. “Ti aspetta per una partita a carte”, l’invito della Bonifacio a Brunetti. Peccato che in pochi credano a cotanta bontà. Amen!