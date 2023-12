Mirko Brunetti: “Chi spero vinca il Grande Fratello”. E non è Perla

Sono passate alcune settimane dall’eliminazione di Mirko Brunetti dal Grande Fratello, ma l’imprenditore continua ad essere un forte protagonista delle dinamiche del programma. A tal proposito, la stessa redazione della trasmissione ha voluto sottoporlo ad alcune piccanti domande, pubblicando le risposte nei social ufficiali del GF. Prima di tutto, Mirko ha svelato chi avrebbe preso la sua nomination se fosse stato ancora in Casa: Brunetti non ha avuto dubbi e ha fatto immediatamente il nome di Rosy Chin. In effetti, i due non hanno legato particolarmente durante il suo percorso nel reality. Ma, oltre a questo, l’ex gieffino ha confessato di trovarla “un’abile giocatrice” e, quindi, di non fidarsi affatto di lei.

Ma, Mirko non si è risparmiato neanche sul resto dei suoi ex coinquilini. L’ex protagonista di Temptation Island ha avuto da ridire sulla cantante Fiordaliso. Secondo Brunetti, la voce di “Non voglio mica la luna” è la persona più furba della Casa e una grande osservatrice, sempre in prima linea per conoscere al meglio le dinamiche in corso tra i concorrenti. Dopodiché, non poteva mancare la domanda più gettonata, ovvero chi per lui si merita la vittoria del Grande Fratello. Anche in questo caso, Mirko non ha avuto dubbi e ha dichiarato che il premio finale dovrebbe andare a Beatrice Luzzi.

In tanti si sarebbero aspettati il nome di Perla, la ragazza con la quale ha convissuto per ben 4 anni della sua vita. Tuttavia, Mirko ha comunque aggiunto che, insieme a Beatrice, potrebbero giocarsela Vittorio Menozzi e la stessa Perla. Non solo, l’imprenditore ha fatto sognare i fan della coppia dei “Perletti” svelando che uno dei momenti più belli vissuti all’interno della Casa è stato proprio il confronto in collegamento avuto con l’ex compagna.

Com’è noto, dopo cinque anni insieme, l’ex coppia si è separata bruscamente la scorsa estate a Temptation Island. Recentemente, però, Mirko e Perla sono riusciti a ricostruire un rapporto sereno grazie al percorso nel reality. Ma, con grande dispiacere del fandom “Perletti“, questo non significa che ci sarà un ritorno tra di loro. Brunetti ha più volte ribadito che quella con Perla è una storia ormai chiusa, escludendo dunque di poter tornare insieme all’ex fidanzata.