Mirko Brunetti ama Greta o Perla? La risposta perfetta di Signorini

Il triangolo composto da Greta, Mirko e Perla ha dato il via ad una dinamica all’interno del Grande Fratello che sta continuando ad intrattenere sempre più spettatori. Lo scorso lunedì, 27 novembre, i tre si sono confrontati e Greta ha ufficialmente messo un punto alla storia con Mirko. Non solo, Alfonso Signorini ha anche annunciato che sabato 2 novembre l’ex tentatrice farà il suo ingresso nella Casa. La notizia dell’entrata dell’influencer ha causato un certo scalpore soprattutto nei fan della coppia dei ‘Perletti‘ (così vengono chiamati Mirko e Perla), che su TikTok sono diventati un vero e proprio fenomeno. Ma, cosa ne pensa Alfonso Signorini di tutto questo?

La domanda che in molti si pongono da settimane è: Mirko è innamorato di Perla o di Greta? Da un lato, in tanti credono che il gieffino provi ancora dei forti sentimenti per l’ex fidanzata, dall’altro c’è chi pensa che a legarlo a Perla sia semplicemente l’affetto dovuto ai tanti anni passati insieme. Chi ha una visione completamente diversa dal resto pare essere proprio il conduttore del programma, Alfonso Signorini. Ieri, 29 novembre, il giornalista ha aperto un box domande sul suo profilo Instagram per rispondere a diverse curiosità dei suoi seguaci. Tra domande sulla sua vita, sui gossip del mondo dello spettacolo italiano e sul Grande Fratello, non poteva mancare quella sul triangolo del momento.

Alfonso Signorini e la stoccata a Mirko Brunetti

“Di chi è innamorato Mirko Brunetti?”, ha chiesto una seguace. Al che, è arrivata la risposta tranchant di Signorini: “Sicuramente di se stesso. Il resto, si accettano scommesse”. C’è da dire che Alfonso non è l’unico a pensarla in questo modo. Dopo il confronto dello scorso lunedì, in tanti non hanno apprezzato l’atteggiamento di Mirko, che starebbe tenendo il piede in due scarpe senza assumersi le sue responsabilità. Il giovane verrà messo ancora di più alla prova con l’arrivo di Greta e gli occhi saranno sicuramente puntati su di lui per vedere come si comporterà.

Dopodiché, Alfonso ha rivelato che ci saranno presti altri nuovi ingressi, tra cui due donne, smentendo però l’indiscrezione che vedeva Filippo Bisciglia come un probabile concorrente. A chi gli ha chiesto a gran voce l’entrata di un bel ragazzo per Perla dato che presto si ritroverà Greta in Casa, Signorini ha risposto: “Presto ne entra uno notevole”. Dunque, non resta che attendere per scoprire chi saranno i concorrenti che entreranno presto nella Casa più spiata d’Italia.