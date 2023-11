GF, Signorini svela 4 ingressi: i nomi dei 2 vip e la verità su Bisciglia

Alfonso Signorini, su Instagram, ha risposto ad una serie di domande che gli sono state poste da alcuni utenti. Ha svelato qualcosa a proposito dei nuovi concorrenti che entreranno nella Casa del Grande Fratello.

Innanzitutto, ha rivelato che, nella puntata che andrà in onda sabato 2 dicembre, ad entrare non sarà solamente Greta Rossetti ma ci sarà anche un’altra donna. Secondo quanto riportato da Leggo, sarà la cantante e attrice Rosanna Fratello.

Sui prossimi ingressi ha inoltre detto che entrerà un uomo che arriva da Seul e che non è famoso, ma soprattutto che è “notevole” da un punto di vista estetico. Sulla possibilità dell’entrata di Luca Vetrone, voce che circola da un po’, ha ironizzato, né confermando, né smentendo. Ha invece spiegato che è falsa la notizia di Filippo Bisciglia come nuovo concorrente.

Sempre a proposito del GF, ha espresso il suo parere su alcuni inquilini. Ha detto di essere complessivamente soddisfatto. Di Beatrice Luzzi ha confermato che gli piace molto, cosa che aveva già manifestato più volte, ammettendo anche di avere un debole per lei. Ciò che ha fatto impazzire il web sono state le risposte date su Giuseppe Garibaldi. Alla domanda: “Cosa pensi di Garibaldi?“. Ha risposto: “Ha unito l’Italia“. E anche a chi gli ha chiesto un riavvicinamento tra il calabrese e la Luzzi, ha commentato scherzando. Più volte in trasmissione ha fatto intendere, infatti, che non vorrebbe che i due tornassero insieme.

Qualcuno gli ha chiesto poi perché Cesara Buonamici non possa essere sostituita con Sonia Bruganelli, ex opinionista del programma, e Alfonso ha risposto: “Perché poi finirei per chiamare Sonia Cesara“.

Il conduttore ha poi ricordato che i provini per il GF sono ancora aperti ed ha invitato ad iscriversi. Sarà possibile farlo fino a metà gennaio.

Il rapporto con i Prelemi e Alberto De Pisis

Signorini ha risposto anche a domande più personali. Ha confidato di non essere felice in questo momento della sua vita. Il suo gatto Teo non sta molto bene. Soprattutto, ha ammesso che gli manca “quel pizzico di superficialità“.

A proposito di Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli ha rivelato di essere ancora in buoni rapporti con loro e che li vedrà presto. Anche su Alberto De Pisis, ex concorrente del GF, ha detto che andrà a cena da lui quando “mi manderà cento rose bianche come ha fatto Briatore con la Gregoraci“.

Su altri possibili programmi che gli piacerebbe condurre ha raccontato che sarebbe interessato ad uno di cartomanzia, perché “come leggo io le carte non ce n’è per nessuno“.